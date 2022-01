Τί θα κάνουμε σήμερα; 17-01-2022

Το Joan Didion:The Center Will Not Hold είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2017 για τη ζωή και το έργο της σπουδαίας Αμερικανίδας συγγραφέως και χρονικογράφου, Τζόαν Ντίντιον που πέθανε 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Διαθέτει πλούσιο αρχειακό υλικό και τεράστιο πλεονέκτημα την ευάλωτη αλλά εκθαμβωτική παρουσία της ίδιας. Καλύπτει περιόδους της ζωής της κατα της οποίες έγραψε γνωστές νουβέλες της και σενάρια καθώς επίσης, σημαντικά γεγονότα από την προσωπική ζωή της.

Ένα ακόμη αντισυμβατικό ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας είναι το Jim & Andy: The Great Beyond. Πρόκειται για μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2017 και εστιάζει στην κάθοδο προς την παράνοια που είχε γλιστρήσει ο Τζιμ Κάρεϊ το 1998, στα γυρίσματα της ταινίας Man on the Moon του Μίλος Φόρμαν, καθώς είχε μπει για τα καλά στο μυαλό και στο δέρμα του πρόωρα χαμένου ιδιοφυούς κωμικού και performance artist Άντι Κάουφμαν.