Οκτώ νεκροί στη Σιβηρία από πυρά ενόπλου μέσα σε Πανεπιστήμιο

Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Από οπτικό υλικό που προέβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου του κτιρίου και να τρέχουν για να διαφύγουν από τον ένοπλο.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021