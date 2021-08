«Τα αιτία παραμένουν ασαφή, ενώ δεν γνωρίζουμε αν ύπαρχουν θύματα», είπε αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου.

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις των ΗΠΑ , Βρετανιας και Αυστραλιας ότι υπάρχει κίνδυνος χτυπημάτων μαχητών Ταλιμπάν.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι υπάρχουν θύματα από την έκρηξη και ότι παραμένουν ασαφείς λεπτομέρειες για τον αριθμό τους ή τις εθνικότητές τους.

Ο αξιωματούχος είπε ότι σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες, υπάρχουν και Αμερικανοί στρατιώτες μεταξύ των τραυματιών από την έκρηξη.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εργάζεται κατεπειγόντως για να διαπιστώσει τι συνέβη στην Καμπούλ και τον αντίκτυπο αυτού του γεγονότος στις συνεχιζόμενες προσπάθειες απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν βρισκόταν σε μια συνεδρίαση με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και συζητούσαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όταν πληροφορήθηκαν για την έκρηξη, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.

“Yes”, we could see an attack on Kabul airport within a matter of hours, says Armed Forces Minister James Heappey.

He adds there are still 11 flights due to leave Afghanistan in the next 24 hours.

Latest: https://t.co/SQUqhGb2AE pic.twitter.com/4dmsL10yZ9

— Sky News (@SkyNews) August 26, 2021