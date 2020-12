Αλβανία: Πέμπτη ημέρα επεισοδίων για τον θάνατο του Κλόντιαν

Αλβανοί διαδηλωτές συνέχισαν για 5η ημέρα τις διαμαρτυρίες τους για τον θάνατο του 25χρονου Κλόντιαν Ράσα από αστυνομικό.

Μετά την συγκέντρωση έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, διαδηλωτές άρχισαν να συγκρούονται με την αστυνομία η οποία απάντησε με ρίψη χημικών και δακρυγόνων, ενώ αρκετοί νέοι συνελήφθησαν.

#Albania police uses tear gas and water cannon during the fifth protest against police violence in #Tirana. Protesters are demanding resignation of the chief police Ardi Veliu. Video: BIRN pic.twitter.com/9f3rypDhKJ

— Reporter.al (@reporteralbania) December 13, 2020