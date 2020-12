Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Δράση στο πλαίσιο του «the AfroGreeks»

Οι Αφροέλληνες βλέπουν την ταινία «I Am Not your Negro» και συζητούν για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το International Literature Festival Berlin οργάνωσε μία διεθνή πρόσκληση 44 χωρών για να τιμηθεί στις 10/12/2020 η Διεθνής Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έγινε το 1948 από τον ΟΗΕ, με την προβολή της ταινίας «I Am Not Your Negro» του Raoul Peck.

Πρόκειται για μια βραβευμένη ταινία ντοκιμαντέρ 95 λεπτών του 2016, που επιχειρεί να αποτυπώσει τον ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας σε ένα χρονολογικό πανόραμα από το 1890 έως το 2014. Η ταινία, ως κινηματογραφικό κολάζ, βασίζεται στις 30 σελίδες του τελευταίου και ανολοκλήρωτου βιβλίου του James Baldwin αποτυπώνοντας την ιστορία της δολοφονίας των τριών φίλων του από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων στη δεκαετία του 1960: του Medgar Evers (+1963), του Malcolm X (+1965) και του Martin Luther King Jr (+1968).

«the AfroGreeks»

Η ταινία θα προβληθεί την ίδια ημέρα σε 20 χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει με μια δράση που γίνεται στα πλαίσια του έργου «the AfroGreeks»: Η διαδικτυακή προβολή της ταινίας «I Am Not Your Negro» θα είναι 24ωρη και θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 10ης Δεκεμβρίου στη διεύθυνση https://online.tainiothiki.gr/page/i-am-not-your-negro-human-rights-day/

συνοδευμένη από ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των πρώτων Αφροελλήνων θεατών που βλέπουν την ταινία για πρώτη φορά. Το βίντεο αυτό θα προβάλλεται μαζί με την ταινία δίνοντας ερεθίσματα στους διαδικτυακούς θεατές να θέσουν τα ερωτήματά τους στη συζήτηση με τους Αφροέλληνες πρωταγωνιστές του έργου «the AfroGreeks» που θα γίνει μέσω zoom webinar την Πέμπτη 10/12/2020 στις 19.00. Το link εγγραφής στη συζήτηση είναι αυτό:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TBg_NwczRnyyn2YHbaynSw

Η δράση σηματοδοτεί την έναρξη του εργαστηρίου για το έργο «the AfroGreeks».

Το έργο «the AfroGreeks» κινηματογραφείται εδώ και 4 χρόνια από τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη & την ομάδα Døcumatism για να εκτεθεί ως βίντεο εγκατάσταση που θα περιέχει ζωντανές εκδηλώσεις με Αφροέλληνες καλλιτέχνες. Η αρχική φάση του έργου αφορά ένα εργαστήριο όπου οι πρωταγωνιστές και οι καλλιτέχνες -που συμμετέχουν- κινηματογραφούν, συζητούν και συνθέτουν το έργο δημόσια με την ενεργή συμμετοχή των θεατών.

Με την πεποίθηση πως η τέχνη μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσα από τη ματιά των ηρώων του έργου, θα επιχειρηθεί μια νέα ανάγνωση της ταινίας πάνω στις σκέψεις του Martin Luther King: «Δεν έχουμε απλώς το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι, έχουμε το καθήκον να είμαστε ελεύθεροι».

«Θυμήσου αυτό το σπίτι»

Τι σημαίνουν οι αγώνες των Αφροαμερικανών στις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 για τους Αφροέλληνες που γεννήθηκαν, ζουν στην Ελλάδα και μιλούν ελληνικά; Τι σημαίνουν τα λόγια και οι αγωνίες του James Baldwin όπως ακούγονται στο «I Am Not Your Negro» για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τους ευάλωτους του σήμερα; Το κείμενο αυτό με τον τίτλο «Θυμήσου αυτό το σπίτι» μοιάζει να αφορά ακόμα και σήμερα κάθε Αφρικανό σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, κάθε πρόσφυγα και κάθε άνθρωπο που νιώθει να στερείται των δικαιωμάτων του λόγω χρώματος ή επιλογής.

Η κινηματογράφηση των Αφροελλήνων πρωταγωνιστών του έργου «the AfroGreeks» για το βίντεο, που θα συνοδεύει την προβολή της ταινίας «I Am Not Your Negro», θα γίνει μέσα στην άδεια κινηματογραφική αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδας δηλώνοντας την πεποίθησή όλων μας πώς σύντομα ο κινηματογράφος θα διαδραματίζεται πάλι καταρχήν στις αίθουσες και μετά σε κάθε άλλο μέσο (που επιτρέπει τη θέαση μιας ταινίας) καθώς είναι πια δεδομένο πως το σινεμά μπορεί να επιδιώξει μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση σε καίρια και ζωτικά θέματα.

Η δράση οργανώνεται από την Døcumatism με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και των ΣΟΛ Crowe & HumanRights360 που διαχειρίζονται τα προγράμματα «Local Development and Poverty Reduction» και «Asylum and Migration» με την χρηματοδότηση των EEA Grants για την Ελλάδα.

https://online.tainiothiki.gr/page/i-am-not-your-negro-human-rights-day/

Η προβολή της ταινίας και η συμμετοχή στη συζήτηση είναι δωρεάν και υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

http://www.tainiothiki.gr/el/ekdiloseis/arxeio-ekdiloseon/902-i-am-not-your-negro-the-afrogreeks-event