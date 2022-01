Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου βρέθηκε ο ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ

Ο ηθοποιός βρέθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου, χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με την Αστυνομία, που ανακοίνωσε τον θάνατό του, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ενώ απέκλεισαν την χρήση φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για τα αίτια θανάτου.

Σημειώνεται ότο το Ορλάντο ήταν ο πρώτοσ σταθμός μίας πολύμηνης περιοδείας του δημοφιλούς κωμικού στην Αμερική.

Loving beyond words being on tour —And doing an all new show of standup and music. Hope to see you out there. More dates being added continually as we go further into 2022… For tickets, go to: https://t.co/nqJyTi0Dbk pic.twitter.com/ECSOpGt1K0

— bob saget (@bobsaget) December 9, 2021