Event/Horizons: Εικαστική εγκατάσταση 69 καλλιτεχνών στην O.Art.Ath Gallery 

Το Event/Horizons είναι μια εγκατάσταση που φέρνει στην Αθήνα τα τελευταία έργα– παραστάσεις που δημιουργήθηκαν από πάνω από 69 καλλιτέχνες σε είκοσι τέσσερις πόλεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια δεκατριών μηνών από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2021.

Μια πρωτοβουλία από τη χορογράφο Ana Sánchez–Colberg και τους καλλιτέχνες της αθηναϊκής εταιρείας Theater enCorps Collectif σε είκοσι τέσσερις παγκόσμιες τοποθεσίες, αφοσιωμένοι σε ένα δημιουργικό, διαρκές και συνεργατικό έργο δεκατριών μηνών εμπνευσμένο από τον αστερισμό Οφιούχου – τον 13ο αστερισμό, το ζώδιο του φιδιού , ο θεραπευτής. Μέσω μιας αυτοκατευθυνόμενης και αυτόνομης δυναμικής ομάδας, οι καλλιτέχνες διερεύνησαν διαφορετικούς τρόπους συμμετοχικής και κοινωνικής δημιουργίας παραστάσεων σε μια περίοδο όπου τα συνήθη μέσα κοινής χρήσης δημιουργικής παραγωγής (διαμονή – έρευνα στο εξωτερικό, περιοδείες, κ.λπ.) δεν ήταν δυνατά.

Ενάντια σε μια κουλτούρα ακύρωσης και αναβολής, αυτοί οι γενναίοι καλλιτέχνες επινόησαν από κοινού μια πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν (βιωσιμότητα, κοινωνικός αντίκτυπος, συνάφεια της τέχνης, συμπεριληπτικότητα και ποικιλομορφία), που ήδη υπήρχαν πριν από την πανδημία, αλλά που είχαν αποκτήσει και συνεχίζουν να έχουν την μορφή επείγοντος εξαιτίας αυτού.

Ο τίτλος του έργου έγινε Event/Horizons με αναφορά στα αστροφυσικά φαινόμενα που ήταν θέμα του Βραβείου Νόμπελ 2020, που περιγράφονται ως εξωτικά αντικείμενα που επαναπροσδιορίζουν την κατανόησή μας για το χρόνο και το χώρο. Αυτή η ιδέα φαινόταν να είναι μια κατάλληλη μεταφορά για την επίδραση της παγκόσμιας πανδημίας της αίσθησης του να είμαστε στον κόσμο.

Η έκθεση είναι το τελικό στάδιο, μοιραζόμενη με το κοινό τα έργα που κατέληξαν σε ξεχωριστά έργα.

Σε μια εποχή που τα σύνορα δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως και φαίνεται να εισερχόμαστε σε μια άλλη δύσκολη περίοδο, η έκθεση επέτρεψε μια βιώσιμη ανταλλαγή έργων και δημιουργικότητας μέσω μιας καινοτόμου χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης τεχνολογία.

Η Πορτορικανή χορογράφος Ana Sánchez-Colberg με έδρα την Αθήνα και ο Εσθονός καλλιτέχνης παραστατικών τεχνών και σχεδιασμού Joonas Tagel μεταμόρφωσαν τον καθημερινό κώδικα QR σε κωδικό Q(a)R(t). Κάθε κώδικας Q(a)R(t) είναι μια μοναδική εικόνα από κάθε έργο, σχεδιασμένη να λειτουργεί ως τοπικό παράθυρο σε παγκόσμια τοπία. Ο Sound artist Λάμπρος Πηγούνης δημιούργησε μια ηχητική εγκατάσταση που καλωσορίζει τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης. Η εργασία χρησιμοποιεί πληροφορίες κωδικοποίησης εντός του κώδικα Q(a)R(t) για τη δημιουργία του ηχητικού τοπίου. Η ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση που αγκαλιάζει το έργο τέχνης προσκαλεί το κοινό να βρεθεί στον χώρο και να απολαύσει τόσο το έργο Q(a)R(t) ως έργο τέχνης από μόνο του, όσο και μέσω της Q(a)R(t) εμπειρίας, το έργο των καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο.

Σε μια καινοτόμο ανατροπή της ηλεκτρονικής διανομής, τα έργα υπάρχουν μόνο στην έκθεση Q(a)R(t), προσκαλώντας το κοινό να συγκεντρωθεί σε έναν κοινωνικό και κοινόχρηστο χώρο και να βιώσει μια διαφορετική πρόταση για βιώσιμη και υβριδική παρακολούθηση παραστάσεων. Η επαφή ανάμεσα στο έργο τους καλλιτέχνες και το κοινό παραμένει μοναδική, την ίδια στιγμή που παραμένει ένας προς έναν αλλά και με άλλους.

Η έκθεση παρουσιάζει το χορευτικό έργο «You Walk» της Ελληνίδας χορογράφου Ντέμης Παπαθανασίου, που δημιουργήθηκε κατά το πρώτο lockdown και παρουσιάστηκε σε ζωντανή μετάδοση τον Ιούνιο του 2021. Το έργο υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της τρέχουσας πανδημικής κατάστασης στα άτομα με αναπηρίες, εκθέτοντας τα κρυμμένα μπλοκ που συνεχίζουν να εμποδίζουν τον δρόμο προς την ένταξη και τη διαφορετικότητα. Το έργο ασχολείται με τη δέσμευση της χορογράφου να αμφισβητήσει τη σύγχρονη χορογραφία σε σχέση με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Το «You Walk…» στρέφεται στην κατοίκηση του χώρου από τρεις χορευτές με ποικίλες ικανότητες. Το έργο ρωτά: πώς κατασκευάζουμε ενεργά έναν χώρο για να γίνουν παρόντα και ορατά διαφορετικά σώματα;

Η Ana Sánchez-Colberg με έδρα την Αθήνα παρουσιάζει το 13 Variables to Dance in the Sun [με την Chryse], μια σειρά 13 σύντομων βίντεο εμπνευσμένων από 13 αρχαιολογικούς χώρους της πόλης της Αθήνας. Το πρώτο βίντεο αυτής της σειράς 13.1 The Pnyx έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, ήταν μια επίσημη επιλογή του Athens Digital Arts Festival τον Οκτώβριο του 2021 και επίσης μια επίσημη επιλογή του Miami Screen Dance που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2022.

Η έκθεση θα περιοδεύσει σε όλες τις διεθνείς τοποθεσίες το 2022, με ημερομηνίες τον Απρίλιο στο Μαϊάμι και στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αργότερα τον Οκτώβριο στη Στοκχόλμη, σε συνεργασία με το University of the Arts.

Η έκθεση άνοιξε σημαντικά νέα κανάλια για τη διεθνή παρουσίαση της δουλειάς των Ελλήνων καλλιτεχνών.

Διαδικασία

Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. Παρέχεται δωρεάν internet από τον χώρο.

Το κοινό καλείται να φέρει το τηλέφωνο/tablet και τα ακουστικά του για να έχει πρόσβαση στα έργα σαρώνοντας κάθε εικόνα κωδικού Q(a)R(t).

Παρέχονται καθίσματα για την εξυπηρέτησή σας.

Υπάρχουν μοναδικά 26 έργα χορού και παράστασης, διάρκειας 13-37 λεπτών το καθένα, μην διστάσετε να παρακολουθήσετε όσα θέλετε. Ευπρόσδεκτη η επαναλαμβανόμενη παρουσία σας στην έκθεση!

Πρόσβαση: Η είσοδος του χώρου έχει ένα σκαλοπάτι. Η (προσωρινή) πρόσβαση με ράμπα είναι δυνατή κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email για να κανονίσουμε (δείτε email παρακάτω).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: info@theatreencorpscollectif.com

Παρακαλούμε σημειώστε: για την ασφάλεια και την ευημερία όλων, θα τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί Covid19 που ισχύουν την ώρα της έκθεσης.

Το πλήρες αρχείο των δεκατριών μηνών των συνεργασιών μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα: www.eventhorizons2021.com

Η εγκατάσταση έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πληροφορίες

Event/Horizons

O.Art.Ath Gallery

36 Σποραδων, Κυψελη, Αθηνα

3-16 Ιανουριου 2022

18:00-21:00 καθημερινά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Ana Sánchez–Colberg

Ντέμη Παπαθανασίου

ΜΠΑΝΓΚΟΚ, ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Naporn Praew Wattanasakaem and Bangkok City Ballet Dancers

ΜΠΟΓΚΟΤΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ/ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Natalia Orozco

Rene Arriaga

Juliana Borrero

Paola Escobar

BYBLOS, ΛΙΒΑΝΟΣ

Nadra Assaf

Jimmy Bechara

Μέλη του Al-Sarab Dance Company

ΤΣΕΝΝΑΙ, ΙΝΔΙΑ

Preethi Athreya

FREMONT, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ Η.Π.Α

Angela Arteritano

GOMA, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

Mboko Lopiki και Heartiste Dance Company

HABANA ΚΟΥΒΑ/ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜ.

Marianela Boán

ΛΑ ΠΛΑΤΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Gabriel Lugo Parodi

Anyelen Demichelis

Hernan Bengoa

Alejandro Lonac

Diana Rogovsky

Indira Bogado,

Gabriel Drah,

Gonzalo Monzón

Victoria Parada

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΑΓΓΛΙΑ

Ivana Ostrowski

MANTI, UTAH, Η.Π.Α

Dmitri Peskov

ΜΙΑΙΜΙ, ΦΛΟΡΙΔΑ, Η.Π.Α

Pioneer Winter

Damaris Ferrer

ΜΙΛΑΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ

Simona Medolago

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η.Π.Α.

Preeti Vasudevan

ORANGE COUNTY, CA Η.Π.Α.

Amanda White

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Harpa Kjartans

ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, Η.Π.Α.

Joe Landini and SafeHouse Arts

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Lolita Villanua, Andanza Dance Company

ΣΕΟΥΛ, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

AhYoon Jung

ΤΑΛΙΝ, ΕΣΘΟΝΙΑ

Joonas Tagel

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Tanja Tuurala

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ΚΑΝΑΔΑΣ

Paula Bridget Johnson