Τα πιο συνηθισμένα ελληνικά passwords για το 2021

Τους πιο δημοφιλείς κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2021 έδωσε στη δημοσιότητα η εφαρμογή αποθήκευσης κωδικών NordPass

Οι περισσότεροι από αυτούς εκπλήσσουν με την απλότητά τους, αλλά και με τον χρόνο που απαιτείται για να παραβιαστούν από ένα κατάλληλο λογισμικό, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει κάθε κωδικός πρόσβασης να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, κεφαλαία και μικρά γράμματα, αριθμούς και ειδικά σύμβολα, ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε παντού τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί για την Ελλάδα το 2021 ήταν:

Κατάταξη / Κωδικός / Απαιτούμενος χρόνος παραβίασης / Φορές που χρησιμοποιήθηκε

1 / 123456 / < 1 Second / 211,565

2 / 123456789 / < 1 Second / 95,138

3 / 12345 / < 1 Second / 63,560

4 / 12345678 / < 1 Second / 30,998

5 / 1234567890 / < 1 Second / 30,718

6 / 1234567 / < 1 Second / 27,737

7 / 1234 / < 1 Second / 19,154

8 / 111111 / < 1 Second / 14,766

9 / 123123 / < 1 Second / 11,507

10 / password / < 1 Second / 11,249

11 / qwerty / < 1 Second / 11,102

12 / 987654321 / < 1 Second / 10,601

13 / 000000 / < 1 Second / 10,215

14 / 654321 / < 1 Second / 8,765

15 / 666666 / < 1 Second / 7,843

16 / 7777777 / < 1 Second / 6,639

17 / 123321 / < 1 Second / 6,049

18 / malakas / 6 Seconds / 5,227

19 / 1q2w3e4r / < 1 Second / 5,192

20 / abc123 / < 1 Second / 5,053

21 / 777777 / < 1 Second / 4,878

22 / katerina / < 1 Second / 4,781

23 / olympiakos / 2 Days / 4,310

24 / 123qwe / < 1 Second / 4,211

25 / paokara / 17 Minutes / 4,187

26 / 12345678910 / < 1 Second / 4,072

27 / 123 / < 1 Second / 3,855

28 / 12341234 / < 1 Second / 3,762

29 / panathinaikos / 5 Years / 3,737

30 / dimitris / 3 Hours / 3,675

Η λίστα με τους παγκοσμίως δημοφιλέστερους κωδικούς πρόσβασης:

