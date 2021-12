Κούπα Σαίξπηρ ή σουβέρ Μπουμπουλίνα; Βρήκαμε τα ωραιότερα δώρα στα artshop των Αθηναϊκών Μουσείων

Τα Χριστούγεννα σιγά, σιγά πλησιάζουν, η Αθήνα έχει ήδη μπει σε γιορτινό κλίμα και όλα μοιάζουν να είναι σε αντίστροφη μέτρηση για εορταστικές συναντήσεις με συγγενείς και φίλους. Τώρα είναι λοιπόν η κατάλληλη περίοδος για βόλτες σε μουσεία και γκαλερί και ψώνια για δώρα στα υπέροχα art shop που διαθέτουν τα περισσότερα από αυτά. Που μπορείτε να πάτε και τι μπορείτε να διαλέξετε; Ιδού ορισμένες μόνο επιλογές!

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι

Από το art shop του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή μπορείτε να αγοράσετε τα πιο «καλλιτεχνικά» στολίδια που υπάρχουν, ανακατεύοντας ζωγράφους, εποχές και ρεύματα! Υπάρχει χριστουγεννιάτικο στολίδι από papier-mâché εμπνευσμένο από τη Νεκρή φύση με καφετιέρα του Vincent van Gogh, Κρεμαστό γούρι- Μενταγιόν εμπνευσμένο από το έργο του Pablo Picasso «Γοτθική κανάτα με φύλλα», αλλά και Χριστουγεννιάτικη μπάλα με την Μικρή χορεύτρια δεκατεσσάρων ετών του Edgar Degas. Οι τιμές ωστόσο είναι υψηλές για να γεμίσετε ένα ολόκληρο δέντρο, οπότε μπορείτε απλά να αρκεστείτε σε ένα ημερήσιο ημερολόγιο για το 2022 με εξώφυλλο το έργο του Kandinsky «Και τα δύο ριγέ».

Στο Μουσείο Μπενάκη

Μια ακόμη στάση θα μπορούσε να είναι το μουσείο Μπενάκη και το πωλητήριο του, με πολύ μεγάλη ποικιλία δώρων: κοσμήματα, μουσειακά αντίγραφα αλλά και αναμνηστικά για το σπίτι ή το γραφείο. Οι πιο bizarre επιλογές είναι τα αντικείμενα που είναι εμπνευσμένα από την επέτειο για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Έτσι μπορείτε να αποκτήσετε σουβέρ με την μπουμπουλίνα ή την Μαντώ Μαυρογένους της σχεδιάστριας Ιόλης Λειβαδά, πιάτα με την ελληνική σημαία της Έλενας Βότση ή ακόμη και ένα ορείχαλκο διακοσμητικό τσαρούχι, σχεδιασμένο από την Αλίκη Στρουμπούλη.

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και Christmas Factory

Μπορείτε τέλος να βρεθείτε στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, που συνυπάρχει αυτήν την περίοδο με το Christmas Factory. Για τις φετινές γιορτές, το Πωλητήριο διαθέτει ιδιαίτερα δώρα με αφετηρία το σύγχρονο ελληνικό design και περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα αντικειμένων για κάθε ηλικία και κάθε περίσταση. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα Βιομηχανικό Μπλε κηροπήγιο του Γιάννη Γκίκα, το παιχνίδι μνήμης Remember The Greeks της ομάδας Wedesign ή και ακόμα ένα μικρό πανάκι γυαλιών με ψηφιακή εκτύπωση το Μουσείο Φωταερίου σε Σχεδιασμό Κλαίρης Σταμάτη.

Εθνικό Θέατρο: Κτήριο Τσίλλερ και Ρεξ

Οι γιορτές είναι πάντα μια καλή ευκαιρία για θέατρο, και ειδικότερα για μια καλή παράσταση στο Εθνικό Θέατρο. Στα Πωλητήρια του Εθνικού Θεάτρου, στον 1ο όροφο του Κτηρίου Τσίλλερ και στο ισόγειο του Θεάτρου Rex μπορείτε να αναζητήσετε αντικείμενα εμπνευσμένα από τον κόσμο του θεάτρου και ειδικότερα από το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών – ζωγράφων, σκηνογράφων και ενδυματολόγων – που εργάστηκαν στις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου σε σύγχρονες και πρωτότυπες

εφαρμογές.

Θα βρείτε αμπαζούρ για κεράκι ρεσώ με μάσκα του χορού και παρτιτούρα του Χρήστου Λεοντή της ενδυματολόγου Ρένας Γεωργιάδου για την παράσταση Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Το συγκεκριμένο αμπαζούρ μπορείτε να το βρείτε σε πολλές άλλες εκδοχές, με κουστούμια γνωστών ενδυματολόγων του Εθνικού Θεάτρου.

Όμως και οι κούπες θεατρικών συγγραφέων είναι από τα πιο ωραία δώρα. Να πίνεις τον καφέ σου παρέα με τον Σαίξπηρ ή τον Μολιέρο και να διαβάζεις σε κάθε γουλιά «Να ζεί κανείς, ή να μη ζεί; Ιδού η απορία -To be, or not to be? That is the question» ή «Και τρέλα μεγαλύτερη δεν έχει όσο κι αν ψάξεις απ` το να βάζεις κατά νου τον κόσμο αυτό ν` αλλάξεις- Et c`est une folie à nulle autre seconde – De vouloir se mêler de corriger le monde».

Καλές γιορτές!

Βάσια Μπακετέα