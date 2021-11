2ο Stay Active Festival από την «50και ΕΛΛΑΣ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η 50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το 2ο Stay Active Festival Μένουμε ενεργοί… ταξιδεύοντας!!!

Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και θα περιλαμβάνει τέσσερα διαδραστικά δρώμενα στους χώρους «Δεξαμενές Καθαρισμού” και «INNOVATHENS» με συμμετοχή νεότερων και μεγαλύτερων και με το σύνθημα “Μένουμε ενεργοί… ταξιδεύοντας!”

Παράλληλα, θα διεξαχθεί ημερίδα για τον ασημένιο τουρισμό, στο Αεριοφυλάκιο 1-Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου SILVER GUIDE, στην οποία συμμετείχαν 1.500 τουρίστες 50+ ετών. Θα υπάρξουν εισηγήσεις και συζήτηση σε σχέση με τον ασημένιο τουρισμό και τα συμπεράσματα της έρευνας, από κεντρικούς φορείς και με την συμμετοχή του κοινού. Με αυτόν τον τρόπο οι φορείς τουρισμού αλλά και το κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αυτο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Λόγω του ορισμένου αριθμού θέσεων και στα πλαίσια τήρησης των κανόνων προστασίας επιθυμούν να παρευρεθούν στην ημερίδα “Silver Guide” ή στα εργαστήρια του 2ου Stay covid-19, όσοι Active Festival, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους παρακάτω, επιλέγοντας το πλαίσιο ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάτω από τις πληροφορίες της ενότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Προσοχή! Η δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα “Silver Guide” αφορά κυρίως φορείς τουρισμού. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για όσους δεν καταφέρουν να εγγραφούν εγκαίρως, το φεστιβάλ μετά από μερικές μέρες θα επαναληφθεί διαδικτυακά όπου περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Festival

9:00 -10:00 Προσέλευση – (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την εγγραφή για τη συμμετοχή στα εργαστήρια).

Ημερίδα “SILVER GUIDE” στο Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”

9.00 -10.00 – Προσέλευση

10:30 – 10:45 – Χαιρετισμοί

10:45 – 11:30 – “SILVER GUIDE” – το έργο και οι στόχοι του, συμπεράσματα της έρευνας SILVER GUIDE με τουρίστες 50+ ετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

11:30 – 11:45 – Ολιγόλεπτες εισηγήσεις βασικών φορέων τουρισμού

(Υπουργείο τουρισμού, Marketing Greece, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εκπρόσωπος Καταστημάτων Εστίασης, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων)

11:45 – 13:00 – Συζήτηση – Στρογγυλή τράπεζα

13:00 – 14:00 – Σνακς & Networking

Συμμετοχή έως και 150 άτομα

Προσοχή! Η δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα “Silver Guide” αφορά κυρίως φορείς τουρισμού.

Εργαστήρια

Εργαστήρι 1: «Μένουμε σε φόρμα ταξιδεύοντας!»

Πώς μια βαλίτσα, μια ομπρέλα και οι διάδρομοι του αεροδρομίου μετατρέπονται σε είδη γυμναστικής χωρίς κόπο αλλά με τρόπο; Η εφευρετική γυμνάστρια Ελένη Καρρά μας μαθαίνει εύκολους τρόπους να γυμναζόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας.

Συμμετοχή έως και 10 άτομα

Ωρα: 10-11πμ

Χώρος: “Δεξαμενές Καθαρισμού”

Εργαστήρι 2: “Μένουμε μακριά από ταξιδιωτικές απάτες».

Πώς τις αναγνωρίζουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε ενώ ταξιδεύουμε. Ομιλητές από τα Ellinika Hoaxes και την 50και Ελλάς στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + “DIGITOL” μας εκπαιδεύουν και μας αφυπνίζουν μέσα από διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Συμμετοχή έως και 40 άτομα

Ώρα: 11.30-12.30μμ

Χώρος: INNOVATHENS

Εργαστήρι 3: «Μένουμε μακριά από ταξιδιωτικές απάτες στην πράξη»

Διαδραστικό εργαστήρι με νεότερους και μεγαλύτερους. Νεαροί εθελοντές και τουρίστες 50+ ετών μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις ταξιδιωτικές απάτες στην πράξη. Το εργαστήρι θα υλοποιηθεί με τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων και τάμπλετ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + “DIGITOL”.

Συμμετοχή έως και 20 άτομα

Ώρα: 1-2μμ

Χώρος: INNOVATHENS

Εργαστήρι 4: “Μένουμε ενεργοί στο ταξίδι της μαγειρικής!”

Σε ένα τραπέζι δίπλα στο κύμα κάπου στην Ελλάδα, τι θα περιμέναμε να φάμε; Ρωτήσαμε 30 ξένους τουρίστες και οι απαντήσεις τους εμπνέουν το διάσημο και διακεκριμένο μάγειρα Λευτέρη Λαζάρου να δημιουργήσει και να μας προτείνει ελληνικές γεύσεις που μας ταξιδεύουν μέσα από τη δική του μοναδική ματιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της μετάδοσης της σωστής διατροφής από γενιά σε γενιά με την υποστήριξη της διατροφολόγου Δρ.Εμμανουέλας Μαγριπλή. Θα ακολουθήσει διαδραστικό εργαστήρι με παιδιά 5-10 ετών “Νόστιμα και θρεπτικά παιχνίδια”.

Συμμετοχή έως και 20 άτομα (ενήλικες) και έως και 15 παιδιά

Ωρα: 1.30-3.30μμ

Χώρος: “Δεξαμενές Καθαρισμού”

*Τυχόν έκτακτες αλλαγές στο πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν έγκαιρα, πριν την εκδήλωση.

Πληροφορίες

Ώρα Προσέλευσης 09:30

Ώρα Έναρξης 10:00

Οι ομιλίες και πλάνα της εκδήλωσης θα βιντεοσκοπηθούν για το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης.

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οι κανονισμοί προστασίας covid. Για την είσοδο στο χώρο, θα σας ζητηθεί να επιδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) ή αρνητικό εργαστηριακό rapid test των τελευταίων 48 ωρών.

Στάθμευση Βουτάδων 14, Αθήνα 118 54

Για τα επόμενα φεστιβάλ μπορείτε να ενημερωθείτε από την 50και Ελλάς στο τηλ.2117100203, μέσω email: [email protected], στην ιστοσελίδα www.50plus.gr ή στη σελίδα της 50και Ελλάς στο Facebook.