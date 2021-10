ΝΑΤΟ: Μεσίστια η ελληνική σημαία για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά

«Μεσίστια η ελληνική σημαία σήμερα στο ΝΑΤΟ, τιμώντας τη Φωτεινή (Φώφη) Γεννηματά, αρχηγό του ελληνικού σοσιαλιστικού κόμματος ΚΙΝΑΛ και μια θαρραλέα γυναίκα, που έφυγε πολύ νωρίς».

Μεσίστια κυματίζει η ελληνική σημαία και στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία και στην πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της η ΜΕΑ αναφέρει: «Η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια σήμερα, ως ένδειξη πένθους για τον πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά, αρχηγού του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ΚΙΝΑΛ», ενώ η ανάρτηση της πρεσβείας της Ελλάδας σημειώνει: «Η ελληνική σημαία μεσίστια στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά».

Η ελληνική σημαία μεσίστια στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά

The 🇬🇷 flag @GreeceinBelgium hoisted at half mast,in sign of mourning for the loss of Fofi Gennimata, leader of Greek Socialist Party #KINAL pic.twitter.com/tVCVe5Jh2t

— Greece in Belgium (@GreeceInBelgium) October 27, 2021