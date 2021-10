Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη Φ. Γεννηματά

Σε δήλωσή της για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανέφερε: «Αποχαιρετάμε την Φώφη Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης. Μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο. Υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο βίο. Με μια ευγένεια ψυχής που θα λείψει σε όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους δικούς της ανθρώπους. Ο πόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες είναι και δικός μας».

Συντετριμμένος για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η Φώφη υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της υγείας της και τον εχθρό που χτύπησε την οικογένειά της. Και έμεινε όρθια ως το τέλος, υπηρετώντας το καθήκον της. Έγινε, έτσι, σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες».

«H είδηση της απώλειας της Φώφης Γεννηματά μας συγκλόνισε όλους. Ήταν μία σπουδαία πολιτικός, ήταν μία σπουδαία γυναίκα, με πίστη στην Δημοκρατία, μία γυναίκα που πάλεψε με γενναιότητα για τις αξίες και τα πιστεύω της. Εκφράζουμε την θλίψη και την οδύνη μας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της, στην οικογένειά της, στο ΚΙΝΑΛ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Εν τω μεταξύ, με τη διακοπή των εργασιών της για την τρέχουσα εβδομάδα, συμμετέχει η Βουλή στο πένθος για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας άφησε ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια στο έδρανο όπου καθόταν η Φώφη Γεννηματά στη Βουλή.

«Η σημερινή συνεδρίαση ξεκινάει και τελειώνει υπό την καταθλιπτική σκιά της ανακοίνωσης του θανάτου της Φώφη Γεννηματά προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και διακεκριμένης κοινοβουλευτικής. Η θλίψη και η συντριβή μας κάνει να αποφασίζουμε τη διακοπή των εργασιών για μια εβδομάδα ως ελάχιστο σεβασμό στη μνήμη της», είπε ο κ. Τασούλας.

Με την Φώφη Γεννηματά με συνέδεαν δεσμοί φιλίας και εκτίμησης, τονισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από το Λονδίνο. «Την Φώφη Γεννηματά την γνώριζα καλά. Υπήρξε αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας όταν υπηρετούσα σε αυτό το υπουργείο ως υπουργός. Με συνέδεαν μαζί της δεσμοί φιλίας και εκτίμησης. Λυπάμαι ειλικρινά και βαθύτατα για τον θάνατο της. Θα ήθελα να διατυπώσω τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια της και να δηλώσω ότι η σεμνή και σοβαρή παρουσία της κοσμούσε το ελληνικό πολιτικό σκηνικό».

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε: «Δυστυχώς πριν από λίγο απεβίωσε η Φώφη Γεννηματά μαχόμενη γενναία κατά της ασθένειας της. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος. Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Εν τω μεταξύ, την αναστολή όλων των πολιτικών εκδηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λόγω πένθους, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Η Φώφη Γεννηματά πάλεψε γενναία με τον καρκίνο. Είπε το όνομα του, έσπασε το στίγμα. Έδειξε σε όλους και όλες μας τι σημαίνει να ζεις με αξιοπρέπεια. Και αυτό αξίζει να το θυμόμαστε», δήλωσε.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Φώφης Γεννηματά, την οποία αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητα της, αλλά και τη γενναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για τη ζωή. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τα μέλη του ΚΙΝΑΛ.», τόνισε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά με σεβασμό την Φώφη Γεννηματά, που «έχασε τη Μεγάλη Μάχη, μια μάχη που την έδωσε γενναία».

Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας επίσης την μεγάλη μάχη της «με θάρρος και αξιοπρέπεια μέχρι την ύστατη στιγμή».

Με μια λιτή φράση και μια φωτογραφία της Φώφης Γεννηματά σε ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρέτησε ο Γιώργος Παπανδρέου την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής.

Αργότερα σε ανακοίνωση του τόνισε ότι: «Η Φώφη Γεννηματά, πάλευε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την τελευταία στιγμή με απίστευτη γενναιότητα για την Παράταξη, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, όπως ο πατέρας και η μητέρα της.

Με τη Φώφη δεν ήμασταν μόνο συναγωνιστές. Μοιραστήκαμε πολλές χαρούμενες και πικρές στιγμές της ζωής και της πολιτικής. Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο. Της οφείλουμε σεβασμό. Να εμπνευστούμε από την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητα που έδειξε η ίδια στη ζωή και την πολιτική της διαδρομή. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Ανδρέα, την Αιμιλία, τον Γιώργο και την Κατερίνα».

«Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα, όπως κι ο πατέρας της

Γιώργος Γεννηματάς. H παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου

χαρακτηρίστηκε από ευπρέπεια, σοβαρότητα και προσφορά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, τονίζοντας ότι «όλοι στον χώρο μας αισθάνονται προσωπικά και πολιτικά μεγάλη θλίψη για την απώλειά της».

Με ανείπωτη θλίψη, το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τη Φώφη Γεννηματά. «Αυτήν την ώρα, τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την απώλεια. Η Φώφη Γεννηματά συνδέθηκε με τον λαϊκό κόσμο, τους προοδευτικούς πολίτες, με όσους αγωνίζονται και ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία, μια καλύτερη Ελλάδα», ανέφερε το ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας: «Το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη θα τιμήσουν και θα συνεχίσουν στο δρόμο της πολιτικής της παρακαταθήκης. Η Φώφη Γεννηματά ήταν μια αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

«Δεν βρίσκω λέξεις να εκφράσω τον σπαραγμό μου. Αντίο Φώφη μας» ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές που τα λόγια δεν έχουν νόημα. Ήσουν το φωτεινό χαμόγελο που ακούμπησε την ψυχή μας, ο οδηγός μας στα δύσκολα, ο φάρος μας στα σκοτάδια , ο Άνθρωπός μας. Σ ευχαριστώ για όλα όσα περάσαμε, για τα γέλια και τα ταξίδια μας.

Ένα κομμάτι της καρδιάς μου φεύγει σήμερα», έγραψε ο Παύλος Χρηστίδης.

Για μια ημέρα ανείπωτης θλίψης έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναγνωρίζοντας στη Φώφη Γεννηματά μια δημιουργική, αξιοπρεπή και γεμάτη ήθος πορεία στη δημόσια ζωή.

«Η Φώφη Γεννηματά πέρασε στην ιστορία. Αφήνοντας πίσω της μεγάλη προσφορά και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το Κίνημά μας, αλλά και μια δημιουργική, αξιοπρεπή και γεμάτη ήθος πορεία στη δημόσια ζωή της πατρίδας μας», τόνισε.

Ο Παύλος Γερουλάνος ανακοίνωσε πως αναστέλλει την προεκλογική του εκστρατεία

«Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια της φίλης και συντρόφισσας Φώφης Γεννηματά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι με την οικογένειά της. Αναστέλλω την προεκλογική μου εκστρατεία».

«Καθήκον μας είναι να συνεχίσουμε το δρόμο της ευπρέπειας, της γενναιότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς που χάραξε. Ιδιαίτερα, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να γίνει πραγματικότητα το σχέδιό της για την αναγέννηση του ΕΣΥ που υποστήριξε με πάθος», τονίζει σε δήλωση του, ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου.

«Το πρότυπό σου θα είναι διαχρονικά επίκαιρο. Η απώλεια είναι μεγάλη. Είμαστε συγκλονισμένοι. Η Φώφη Γεννηματά, η Πρόεδρος μας, έφυγε, αλλά η παρακαταθήκη της είναι παρούσα», συμπληρώνει επισημαίνοντας ότι το δημοκρατικό της ήθος η αγωνιστικότητα της και το όραμά της αποτελούν την κληρονομιά της για το ΠΑΣΟΚ, Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και για την Ελλάδα.

«Αδυνατώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι έφυγε από κοντά μας» δήλωσε ο Χάρης Καστανίδης.

Συντετριμμένος εμφανίστηκε μιλώντας στον Αθήνα 9.84 ο βουλευτής Επικρατείας του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Καμίνης.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μας άφηνε τόσο γρήγορα η Φώφη Γεννηματά. Όλοι πια ξέρουμε την αξιοπρέπεια την οποία έδειξε όταν έκανε δημόσια δήλωση για την κατάσταση της υγείας της και την ίδια στιγμή αποσύρθηκε από την κούρσα της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ. Ήταν μια πράξη ηρωική και μας αφήνει μια παρακαταθήκη πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι όλο το κύμα συμπαράστασης και συγκίνησης που εκδηλώθηκε, από τη στιγμή που δήλωσε την ασθένεια της, θα μετατραπεί σιγά σιγά σε ένα κύμα αναγνώρισης του έργου της. Η Φώφη Γεννηματά κράτησε την παράταξή μας όρθια όταν κινδύνευε σχεδόν να εξαφανιστεί. Έδωσε μεγάλες μάχες εντός και εκτός βουλής και τώρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι είναι ενωμένοι να πάμε στην εκλογή νέου επικεφαλής και φυσικά να συμβάλλουμε και στην αναγνώριση του έργου της».

«Η Φώφη έφυγε από τη ζωή όπως έζησε τη ζωή: έντιμη κι αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Πόσο κρίμα! Μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Το να αποχαιρετήσω την Φώφη Γεννηματά, μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύζυγο, συμπατριώτισα κι άξια πολιτικό, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φώφη έφυγε από τη ζωή όπως έζησε τη ζωή: έντιμη κι αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ήταν τιμή μου που γνώρισα και συνεργάστηκα με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη Γεννηματά. Αιωνία της η μνήμη!».

«Αποχαιρετούμε τη Φώφη Γεννηματά με σεβασμό στη συνεπή πορεία της, στην αξιοπρεπή πολιτική της διαδρομή, στη γενναιότητα με την οποία έδωσε την πιο δύσκολη μάχη της. Στην οικογένειά της εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Φώφης Γεννηματά, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, συγκλονισμένη από την είδηση, η Ντόρα Μπακογιάννη, μέσω twitter, λίγες ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της δικής της ασθένειας.

Συγκεκριμένα, η κ. Μπακογιάννη έγραψε: «Είμαι συγκλονισμένη. Η Φώφη ήταν μια μοναδική γυναίκα που πάλεψε με αξιοπρέπεια, δίνοντας δύναμη σε όλους. Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στην οικογένεια και τους φίλους της.

Ο σεβασμός και η λύπη που εκφράζεται από όλο το πολιτικό φάσμα, αποτελεί την αναγνώριση του πολιτικού ήθους και της ακεραιότητας της, τόνισε μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμα της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Η Φώφη Γεννηματά εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από τα φοιτητικά της χρόνια και το υπηρέτησε με αφοσίωση και αυταπάρνηση ως την τελευταία της στιγμή. Γαλουχήθηκε στην πολιτική από τον πατέρα της, έναν εξαιρετικά έντιμο πολιτικό, αφιερωμένο στην πατρίδα. Το έργο του και το παράδειγμά του καθόρισαν την πολιτική της πορεία. Ο αγώνας της τα τελευταία χρόνια υπήρξε διπλός: Από τη μια αγωνιζόταν για το ΚΙΝΑΛ και από την άλλη έδινε την προσωπική της μάχη. Και για τα δύο πάλεψε γενναία. Σήμερα ο σεβασμός και η λύπη που εκφράζεται από όλο το πολιτικό φάσμα, αποτελεί την αναγνώριση του πολιτικού ήθους της και της ακεραιότητας της. Ο προσωπικός της αγώνας κρατήθηκε, με την απόλυτη στήριξη της οικογένειας της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ως το τέλος. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά της. Η Φώφη έφυγε νωρίς αλλά της αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη αγάπης. Στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, στον χώρο της κεντροαριστεράς και στα χρόνια που έρχονται η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή».

O δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης έγραψε στο Facebook: «Όλη της τη ζωή μαχόταν…, με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, με γενναιότητα. Μια γυναίκα πρότυπο, μάνα, πολιτικός, άνθρωπος. Στα παιδιά της μόνο, να πάρουν κουράγιο απ´το κουράγιο της. Είστε τυχεροί που την είχατε».

«Η χώρα μας σήμερα πενθεί την απώλεια της Φώφης Γεννηματά μιας γυναίκας που άφησε τη σφραγίδα της, τόσο στην πολιτική ιστορία, όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Αποτέλεσε μια μαχήτρια, όχι μόνο της πολιτικής, την οποία υπηρέτησε με ήθος και αυταπάρνηση, αλλά και της ζωής, ως γυναίκα και μητέρα. Ο πρόωρος χαμός της, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρας μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τονίζοντας ότι «είχα την τιμή και την τύχη να συνεργαστώ μαζί της από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε και να διαπιστώσω από κοντά την εργατικότητα, την οξυδέρκεια και το μεγάλο πολιτικό της ένστικτο. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τους εύχομαι καλό κουράγιο».

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Μιας αληθινής μαχήτριας, μιας γυναίκας πρότυπο γενναιότητας, ήθους και αξιοπρέπειας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια μιας διακεκριμένης πολιτικού, αλλά και αγαπημένης φίλης, της Φώφης Γεννήματα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

Ο κ. Αναστασιάδης προσθέτει: Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο, στα παιδιά, στους δικούς της ανθρώπους και στο Κίνημα του οποίου ηγείτο.

«Είναι πολύ λυπηρό να μαθαίνω για τον θάνατο της αρχηγού του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά. Μόλις πριν από λίγους μήνες, συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε την πορεία μετά την πανδημία. Σφοδρή μαχήτρια αλληλεγγύης, θα λείψει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

