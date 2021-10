Υπ. Παιδείας: Πρόγραμμα συνεργασίας Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων

Νέο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημίων της Κίνας εγκαινιάζει το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το China Education Association for International Exchange (CEAIE), τον εθνικό φορέα εκπαιδευτικής διεθνοποίησης της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια των προγραμμάτων συνεργασίας των ελληνικών Πανεπιστημίων με κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στόχος του προγράμματος συνεργασίας είναι η προσέγγιση Πανεπιστημίων Ελλάδας-Κίνας, ώστε να δρομολογηθούν συνέργειες, όπως η δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών, η ανταλλαγή φοιτητών, η εκμάθηση αμφότερων των γλωσσών στις δυο χώρες, η συμμετοχή ξένων φοιτητών σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, η ενδυνάμωση πολιτισμικών ανταλλαγών, η εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα επιλέξουν.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας εκδήλωσης υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κινεζικών Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σύναψε συνεργασία με το Xi’an Jiaotong University και το Shandong Agricultural University και το Πανεπιστήμιο Πάτρας με το Fujian University of Technology. Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, o υφυπουργός, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλης Δημητρόπουλος, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα Γεώργιος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος του CEAIE Liu Limin, ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Xiao Junzheng, καθώς και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών.

Κατά την ομιλία της στην εναρκτήρια εκδήλωση, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των ελληνικών ΑΕΙ που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συνέργειες με Πανεπιστήμια χωρών του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Αναφέρθηκε ακόμα στην ευνοϊκή χρονική συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται, ανάμεσα σε άλλα, από την κομβική θέση που κατέχουν η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Τέλος, έκανε ειδική μνεία στο δεσμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού και αρχαίου κινεζικού πολιτισμού, ως κοιτίδων του Δυτικού και Ανατολικού πολιτισμού αντίστοιχα.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ελληνοκινεζική Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων είναι:

1. Aποστόλης Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Eκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ

2. Δημήτρης Καραδήμας, Καθηγητής ΕΚΠΑ/Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΚΠΑ

3. Λεωνίδας Ροκανάς, Πρέσβυς, Γενικός Διευθυντής για την Ε.Ε, ΥΠΕΞ

4. Παναγώτης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ

5. Παναγιώτης Πασσάς, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΙΘ

6. Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπλ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Υπεύθυνος “Study in Greece”

7. Liu Limin, Πρόεδρος του China Education Association for International Exchange

8. Jin Nuo, Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Renmin

9. Fang Jun, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας και Ανταλλαγών, Υπουργείου Παιδείας

10. Wang Yongli, Γενικός Γραμματέας του China Education Association for International Exchange

11. Wang Bo, Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Peking

12. He Lianzhen, Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Zhejiang

13. Zhao Gang, Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Beijing Foreign Studies

Ισίδωρος Ρούσσος