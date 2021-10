COVAX: Εμβόλια κατά του Covid-19 μόνο σε κράτη με χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης

Το πρόγραμμα COVAX, που τελεί υπό τη συνδιαχείριση του ΠΟΥ, έχει από τον Ιανουάριο προχωρήσει στον καταμερισμό δόσεων στα 140 και πλέον κράτη-δικαιούχους, σε μεγάλο βαθμό κατ’ αναλογία προς το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα πλουσιότερα κράτη που είχαν εξασφαλίσει εμβόλια μέσω ξεχωριστών συμφωνιών με φαρμακευτικές εταιρίες να δικαιούνται επίσης δόσεις του COVAX, παράλληλα με χώρες που δεν είχαν καθόλου προμήθειες τέτοιων σκευασμάτων.

Με ορισμένα κράτη να χορηγούν ενισχυτικές δόσεις ενώ άλλα βρίσκονται ακόμα στη φάση του πρώτου εμβολίου στις ευάλωτες ομάδες, ο ΠΟΥ άλλαξε τώρα τους κανόνες.

«Για τη διανομή του Οκτωβρίου, σχεδιάσαμε μια διαφορετική μεθοδολογία, καλύπτοντας μόνο συμμετέχοντες με χαμηλές πηγές προμηθειών», ανέφερε η Μαριάντζελα Σιμάο, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΟΥ για την πρόσβαση στα εμβόλια, σε μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται 15 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος COVAX και ενώ ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς επιδιώκει τον επαναδιορισμό του.

Αποσπάσματα της παρουσίασης της Σιμάο έδειξαν ότι από τα 90 και πλέον φτωχότερα κράτη που στηρίζει ο COVAX, περίπου τα μισά είχαν ανοσοποιήσει λιγότερο από το 20% του πληθυσμού τους και 26 κράτη λιγότερο από το 10%. Πολλά πλούσια κράτη είχαν φθάσει 70% κάλυψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο.

Περίπου 75 εκατ. δόσεις εμβολίων Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna και Sinopharm θα διανεμηθούν τον Οκτώβριο σε 49 χώρες που θεωρούνται ότι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης, σύμφωνα με την παρουσίαση της Σιμάο, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές.

Ο Άλφρεντ Ντριουάλε, διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Διευρυμένο Πρόγραμμα Ανοσοποίησης της Ουγκάντα, δήλωσε στο Reuters ότι η νέα μεθοδολογία είναι καλοδεχούμενη αλλά έπρεπε να είχε υιοθετηθεί στην αρχή του προγράμματος. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO) Τζάρμπας Μπαρμπόσα χαρακτήρισε την αλλαγή καλή είδηση.

Ωστόσο, οι επόμενοι κύκλοι διανομής εμβολίων φέτος αναμένεται να γίνουν με διαφορετικά κριτήρια, σύμφωνα με την παρουσίαση.

Ο COVAX έχει έως τώρα επιβλέψει τον καταμερισμό 500 εκατ. και πλέον εμβολίων, εκ των οποίων τα περίπου 300 εκατ. έχουν σταλεί στις παραλήπτριες χώρες.

