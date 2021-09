For The Love of Greece: Εμπλέκοντας τους πολίτες στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Δύο εντυπωσιακές τοιχογραφίες στο κέντρο της Αθήνας (στην πλατεία της Πανόρμου και στη Βαρβάκειο), μία σειρά ψηφιακών έργων, βίντεο και αφισών και η διοργάνωση συζήτησης, σήμερα, 15/9/ 21, με μέλη της περιβαλλοντικής, επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας για την δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση είναι, μέχρι στιγμής, οι δράσεις της περιβαλλοντικής εκστρατείας, For The Love of Greece, που υλοποιεί το Impact Hub Athens.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Impact Hub Athens , (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή), από τις 19:30 – 22:00.

Με τη πρωτοβουλία For The Love of Greece, το Ιmpact Hub Athens επιχειρεί να ανοίξει τον διάλογο και να κάνει πιο κατανοητά, στο ευρύ κοινό, τα θέματα της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην εκστρατεία είναι:

ο ΙΝΟ και ο Taxis συμπράττουν με τον Bassmentrats, την Jessa Carter και τον Angel Ballesteros.

Ο στόχος του For The Love of Greece

«Προσκαλούμε τους πολίτες, τους ερευνητές, τους επιχειρηματίες, τους καλλιτέχνες και τις τοπικές κοινωνίες να αρχίσουν συζητήσεις για το δύσκολο, και πολλές φορές, δυσνόητο, θέμα της παραγωγής, διαχείρισης και διανομής της ενέργειας» αναφέρουν τα μέλη της ομάδας του Impact Hub Athens.

«Μέσα από μεγάλης κλίμακας εικαστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και ψηφιακές δράσεις ο στόχος είναι η ενημέρωση γύρω από το θέμα της ενεργειακής μετάβασης που αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση τόσο του αντίκτυπου των επεμβάσεων σε όλη τη χώρα όσο και της ευκαιρίας να σχεδιαστεί ένα ενεργειακό σύστημα πιο δημοκρατικό, εξελιγμένο, με σύγχρονες, συμμετοχικές και αποκεντρωμένες πρακτικές. Έτσι, ο καθένας από το ρόλο του, θα μπορεί να παίρνει ενημερωμένες αποφάσεις και να οδηγούμαστε σε συλλογικές και ατομικές δράσεις για μια καλύτερη ζωή- με οδηγό την αγάπη σε αυτόν τον τόπο, το παρόν και το μέλλον».

ΙΝΟ

Ο ΙΝΟ σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και δημιουργεί σε τοίχους από το 2000. Θεωρείται ο πιο δημοφιλής από τους Έλληνες street artists με πολλά και αναγνωρίσιμα έργα στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε εκθέσεις και πρότζεκτ σε όλο τον κόσμο. Έχει φτιάξει έργα για το «National Geographic», τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, για τη Nike, την Coca-Cola, τον DJ Avicii, το Saatchi Creative Agency, την FCB New York, το Story Nightclub στο Miami Beach, το Κυπριακό Κοινοβούλιο και άλλους πολλούς. Δουλειές του έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ άλλων, σε διεθνή ΜΜΕ όπως «Guardian», Reuters, «New York Times», «Juxtapoz Magazine», NBC News, CBC Arts. Συλλογή με έργα του, μπορείτε να βρείτε εδώ & εδώ.

Taxis

Ο Taxis αποφοίτησε με άριστα από την ΑΣΚΤ της Αθήνας, το 2008. Θεωρείται από τους πιο δημοφιλής Έλληνες τοιχογράφους με μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εχει ασχοληθεί με κόμικς και τον κινηματογράφο, ενώ πλέον δημιουργεί μεγάλου μεγέθους τοιχογραφίες, όπως και έργα σε καμβά και χαρτί με ποικίλες τεχνικές. Έργα του θα βρει κανείς στο κέντρο της Αθήνας και σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο με θέματα που αφορούν ανθρώπινες σκηνές, σύγχρονη ζωή, καθημερινότητα, προβοκατόρικες σκέψεις, προβληματισμούς. Έργα του θα βρείτε εδώ.

Bassment Rats

Ο Bassment Rats αποφοίτησε το 2010 απο την Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκη. Από τότε εργάζεται ως freelance illustrator, με εξειδίκευση σε εικονογραφίσεις, digital artworks, street art και τατουάζ, έχοντας επιμεληθεί την εικόνα πολλών μουσικών project και μη. Η αδυναμία που είχε από μικρός στα κινούμενα σχέδια, στην μουσική και στις σύγχρονες τέχνες είναι εμφανή στην δουλειά του, καθως οι χαρακτήρες με τα μοτίβα που δημιουργεί στέκουν ανάμεσα στο ιδεατό και στον πραγματικό κόσμο, σχολιάζοντας έτσι την καθημερινότητα με μια πιο ανάλαφρη αίσθηση. Το πολυδιάστατο portfolio του θα το βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για την εκδήλωση – συζήτηση «Energy Talks» εδώ

Καλλιόπη Ασλανίδου