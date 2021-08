Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Ρόδο

ΕΝΑΡΞΗ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ “CRIMES OF THE FUTURE” ΤΟΥ DAVID CRONENBERG Η καναδική εταιρεία Serendipity Point Films και η Αργοναύτες ΑΕ ανακοινώνουν την έναρξη των γυρισμάτων του πολυαναμενόμενου Crimes of the Future από τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη David Cronenberg. Οι διεθνούς φήμης ηθοποιοί Tanaya Beatty (Yellowstone, Through Black Spruce) και Nadia Litz (Big Muddy, Hotel Congress, Blindness) ενσωματώνονται στο ήδη ανακοινωθέν cast της ταινίας, με τους Viggo Mortensen (A History of Violence,...