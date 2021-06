Αλέξης Σταμάτης: ο πρωταθλητής της σύγχρονης λογοτεχνίας@2021

Δεν είναι εύκολο να προλογίσεις, (αλλά θα το ρισκάρω), ένα τέτοιο ανθρώπινο φαινόμενο. Έναν αντιστάρ, ντυμένο στα μαύρα συνήθως, που μοιάζει να τα φοράει επίτηδες, για να σπάει το φως που εκπέμπει το πρόσωπο του, (ενώ η εκκεντρική απλότητα που απορρέει από το στυλ του, σε προειδοποιεί ότι ξερνάει σε κάθε σταριλίκι) ενώ δεν φοράει γυαλιά ηλίου για να κρύβει τις φλόγες που εκπέμπουν οι ματιές του, όταν σε αντικρίζει για πρώτη φορά. Η αύρα του, καθώς σε πλησιάζει, είναι σαν να σου φωνάζει : «θα σου μιλήσω μόνο αν πιστεύεις στην αλήθεια, θα σου δώσω όμως την ευκαιρία, ή αλλιώς θα προσπεράσω».

Είναι οι λεγόμενοι άνθρωποι δίχως μάσκες, (με όποιο κόστος). Εκείνοι που σου δείχνουν ότι σε γουστάρουν ή ότι δεν έχουν χημεία μαζί σου, ή δεν θέλουν καμία σχέση μαζί σου, ή σε διαλέγουν για φίλο/φίλη, ή συνεργάτη με βάση την εντιμότητα, η για σύντροφο, κ.α. Με αποτέλεσμα να έχουν φανατικούς φίλους, θαυμαστές και εχθρούς. Γιατί τόλμησαν, να σκοτώσουν το τοξικό εγώ τους. Και πέρασαν για πάντα, στην αντίθετη πλευρά της όχθης . Ο καλεσμένος μας, είναι ένας άνθρωπος, χωρίς προσωπεία. Σας παρουσιάζουμε, τον μοναδικό Αλέξη Σταμάτη, (μετά έσπασε το καλούπι). Πολυτάλαντος και ανθεκτικός : ο συγγραφέας – αρχιτέκτονας- ποιητής -σεναριογράφος δάσκαλος – αρθρογράφος – δάσκαλος- σύζυγος – πατέρας και γείτονας της γράφουσας, είναι πανέτοιμος για ένα ψυχογράφημα: συναισθημάτων, εμπειρίας και τέχνης, μέσα από την συνέντευξη της εβδομάδας. Από: την Ελένη Σούρδη

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΟ ΧΑΡΜΑΝΙ

ΑΛ.ΣΤ: Ελένη καλώς σας βρήκα. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ψαγμένες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σου. Θερμούς χαιρετισμούς από τη Μάνη σε σένα και τον Αθήνα 9.84. Στέλνω λοιπόν τις απαντήσεις, με την ευχή, να είναι αντάξιες των ερωτήσεων που έλαβα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.

Ε.Σ: Να ξέρεις Αλέξη ότι είναι μεγάλη μας τιμή, που από τις πρώτες μέρες των διακοπών σου, αφιέρωσες αρκετές ώρες από τον προσωπικό σου χρόνο, για την βουτιά και την εισβολή που σου ζήτησα να κάνω στα εσώψυχα σου.

Ε.Σ: Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Σπούδασες Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Μετά έκανες μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Από το 1988 εργάστηκες σαν αρχιτέκτονας σε αρχιτεκτονικό γραφείο για διάφορα έργα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι κράμα είναι αυτό; Τελικά ξέρουμε τι σε κέρδισε, όλοι. Με τόσα πολλά γραπτά διαμάντια και όχι μόνο. Ποια ήταν η καθοριστική στιγμή που αποφάσισες να εγκατασταθείς, στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας και της Τέχνης ,συνολικά;

ΑΛ.ΣΤ: Από παιδί είχα μία δυσφορία για την πραγματικότητα. Η ζωή έτσι όπως την βιώνουμε δε μου έφτανε Ήμουν φανατικός βιβλιοφάγος και από πάρα πολύ μικρός – χανόμουν μέσα τους. Είχα ταυτιστεί με πολλούς ήρωες αλλά κυρίως με τον Όλιβερ Τουίστ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όλιβερ ήταν ένα ορφανό. Γιατί έτσι αισθανόμουν στις μικρές ηλικίες. Μέσα από το διάβασμα λοιπόν σταδιακά οδηγήθηκα και στο γράψιμο. Ξεκίνησα με ποίηση ενώ αργότερα, αφού ξεπέρασα ένα μεγάλο θέμα με το ποτό, άρχισε το ταξίδι μου στον πεζό λόγο. Το πρώτο μου βιβλίο, τον «έβδομο ελέφαντα» το 1998 . Ουσιαστικά ήταν ένα ποίημα που ξεπρόβαλε σε πεζό. Στη ζωή μου ασχολήθηκα με πολλά και αντιφατικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η μίξη με βοήθησε στο να έχω μία πιο σφαιρική άποψη για τον κόσμο. Επίσης έως τώρα έζησα μια αρκετά δύσκολη και όχι ανέφελη ζωή. Η οποία με τον ερχομό της Εύας και του Ερμή απέκτησε απόλυτο νόημα.

Ε.Σ: Τι γεύση έχουν τα παιδικά – εφηβικά σου χρόνια; Πότε άνοιξες, τα φτερά της ανεξαρτησίας σου; Τι σημάδια συναισθηματικά, (θετικά ή αρνητικά), έχουν γίνει πυρακτωμένη σφραγίδα στην καρδιά σου, από αυτές τις τρεις περιόδους; Σου άλλαξε κάτι ριζικά, το μονοπάτι ολόκληρης της ζωής σου;

ΑΛ.ΣΤ: Από τα παιδικά μου χρόνια έχω μια πολύ ιδιαίτερη γεύση. Από τη μία υπήρξαν το πεδίο μιας άγριας αντιπαράθεσης που συνακόλουθα θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει πολύ έντονα τραύματα. Αλλά ήταν και ένα προσωπικό εργαστήριο δημιουργίας που με οδήγησε σε μία αναζήτηση διαρκείας η οποία κρατάει μέχρι σήμερα. Διαβάζω συνομήλικους ή και μικρότερους συνάδελφους οι οποίοι οι οποίοι αυτοπροβάλλονται με το ύφος του κατασταλαγμένου και περισπούδαστου. Λέγοντας για τον εαυτό τους, ότι -είμαι 50 η 60 και πλέον είμαι απόλυτα σίγουρος για τα πάντα- είναι θλιβερό να θεωρείς πως έχεις «κλείσει». Ευτυχώς έχω διατηρήσει ακόμη την δυνατότητα να εκπλήσσομαι και με την διάθεση να εξελίσσομαι συνεχώς.

Ε.Σ: Όλοι οι άνθρωποι, έχουμε πάθη και μυστικά, μέσα μας .Σε διαφορετικές «ποσότητες» το φως του καλού και το αυτοκαταστροφικό και επικίνδυνο σκοτάδι, όπου μπορεί να γίνει και θανατηφόρο. Εδώ θα σταθώ στον Φεβρουάριο του 2020, που έσπασες τα ταμεία, με το καινούργιο σου βιβλίο «ΑΘΩΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ», το οποίο ίσως και να είναι το καλύτερο σου, έχει συνταρακτικά μηνύματα. Δεν είναι ένα απλό θρίλερ, γίνεται κινηματογραφική ταινία, έχει πτυχές ψυχολογίας, μοιάζει μυθιστόρημα αλλά βροντοφωνάζουν οι εμπειρίες της αλήθειας, παντρεμένες με την φαντασία. Μπορεί, ο αναγνώστης να ταυτιστεί, με τον Στέφανο (ο πρωταγωνιστής ) και τους ήρωες του. Με τάραξε και προβληματίστηκα πολύ θετικά, έτσι γεννήθηκε και ο τίτλος της συνέντευξη μας. Το απόσπασμα που παραθέτω είναι από το πρώτο μέρος,-Σελήνη και λίθος- και την αφήγηση των συναισθημάτων του Στέφανου : «Πάντα κάτι θέλω. Τι θέλω; Νομίζω δύναμη. Πάντα θέλω δύναμη, δεν υπάρχει κανείς που να μη θέλει πάντα δύναμη. Δύναμη απαιτείται κυρίως στα μεγάλα ζητήματα, σ’ εκείνα που συνδέονται με ηδονή, χρήση, με απώλεια. Όμως, το παράξενο είναι ότι τα μεγάλα ζητήματα κάποτε τελειώνουν, αλλά τα μικρά διαρκούν εσαεί. Δε βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς, δεν έχω τίποτα. Δεν κατέχω τίποτα». Εδώ γίνεσαι ο οπαδός της αλήθειας, ένας ψυχρός ρεαλιστής ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η ταπεινοφροσύνη που σε διακατέχει, από τα μαθήματα του πόνου. Όποιος φτάνει πολύ κοντά στον θάνατο, από καταχρήσεις, π.χ. τα δεκανίκια των ουσιών, του αλκοόλ, το σεξομανές αδηφάγο ζώο που κρύβουν οι άνθρωποι μέσα τους, κ.α.,(είτε είναι διάσημος, είτε ένας απλός άνθρωπος) αν θελήσει από μόνος του να κάνει την παραδοχή, ότι είναι άρρωστος και νικήσει την εξάρτηση, ανακαλύπτει ότι η τεράστια δύναμη είναι μέσα του και είναι η αλήθεια; Η παραδοχή σου για το αλκοόλ και η περίοδος της απεξάρτησης, σου άλλαξε όλη τη ζωή;

ΑΛ.ΣΤ: Όταν πίνεις, νομίζεις ότι είσαι αθάνατος, είσαι σίγουρος ότι δεν σου κάνει κακό, ότι το ελέγχεις. Για αυτό λέμε ότι η λύση είναι πρώτα η αποδοχή και μετά οι ειδικοί. Και επειδή αισθάνομαι, ότι θα με ερωτήσεις αν έχω ενοχές ας σε προλάβω, να βάλω και εγώ βαθιά το μαχαίρι. Φυσικά και έχω Ελένη. Η συνθήκη αυτή έχει μέσα της στοιχεία ενοχικά, ναρκισσιστικά, αυτό-υπονομευτικά. Ειδικά αν είσαι έξυπνος, ούτε το περιβάλλον σου μπορεί να το πάρει είδηση. Είναι μια φοβερή παγίδα το ποτό. Ήμουν αναγκασμένος να παίζω διαρκώς έναν ρόλο. Όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο απώτατο παρελθόν.

Ε.Σ: Οι ειδικοί επίσης αναφέρουν ότι το αλκοόλ είναι το ναρκωτικό, που πάντα κυκλοφορούσε και θα κυκλοφορεί, ελεύθερο. Κατά την γνώμη σου, τι είναι το χειρότερο που συμβαίνει στις προσωπικότητες που είναι εθισμένοι-άρρωστοι συνολικά σε τέτοιου είδους καταχρήσεις συνολικά;

ΑΛ.ΣΤ: Το ψεύδος είναι ένα βασικό στοιχείο του αλκοολικού κι εγώ στην ζωή μου, το σιχαίνομαι. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ξεπέρασα το αλκοόλ ήταν να πάω σε ένα μπαρ και να παραγγείλω μια κόκα-κόλα. Το δεύτερο ήταν να αγοράσω ένα μπουκάλι ουίσκι για το σπίτι και να μην πιω.

Ε.Σ: Επίσης έτσι εξοικειώθηκες διαφορετικά με την επικινδυνότητα του θανάτου;

ΑΛ.ΣΤ: Έχω περάσει τρεις φορές στη ζωή μου ξυστά δίπλα από τον θάνατο. Τη μια με είχαν σίγουρο την άλλη μου έδιναν μάξιμουμ πέντε χρόνια. Τώρα πλέον όλη αυτή η εμπειρία, είναι κάτι το οποίο ξέρω καλά και ναι, δε με φοβίζει καθόλου. Καλύτερα από χθες.

ΤΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ ΔΩΡΑ,ΣΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ε.Σ: Οι λέξεις, τα ονόματα και μερικά επώνυμα έχουν θετική ή αρνητική ενέργεια, συμφωνείς;

ΑΛ.ΣΤ: Απόλυτα. Οι λέξεις είναι άγιες. Φέρουν πολλαπλά φορτία και έχουν μεγάλη προϊστορία. Ένα όνομα δεν είναι μια ταμπέλα που έπεσε τυχαία από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα μίας διεργασίας αιώνων. Όσο για την θετική κ αρνητική ενέργεια των ονομάτων, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ αντιπαθείς άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον «άνθρωπο-διώχτη» αλλά και το κατάλληλο επώνυμο που το αποδεικνύει.

Ε.Σ: Είσαι παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου και έχετε φέρει μαζί στον κόσμο, ένα αγοράκι τον Ερμή, αλήθεια πόσο ετών είναι σήμερα; Να σημειωθεί, ότι ο μικρός μιλάει, σαν γάργαρο ποτάμι, τίποτα άλλωστε δεν είναι τυχαίο. Η οικογένεια σας είναι οχυρωμένη με πολύ αγάπη και θετική ενέργεια. Έχω τις αποδείξεις για αυτό. Ιδού, λοιπόν αγαπητέ μας, η ετυμολογία των ονομάτων σας: Αλέξης: του αρέσει να προστατεύει, κλειστός και μελαγχολικός χαρακτήρας. Έχει ανάγκη από τρυφερότητα και στοργή. Είναι πολύ συνδεδεμένος με την οικογένειά του. Μιλάει πολύ, αλλά μπορεί ξαφνικά να κλειστεί στο καβούκι του. Αγαπάει πολύ την τέχνη στο σύνολο της. Επίσης ανήκει στις αρχαίες ελληνικές λέξεις ἀλέξω + ἀνδρ – (ανήρ), που σημαίνει υπερασπίζομαι τους αγαπημένους μου και το δίκαιο.

Εύα: Προέλευση από τα Εβραϊκά. Το όνομα «Εύα» σημαίνει Ζωή «ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων». Η γυναίκα, με την τεκνοποιία και την τεχνοτροπία της, γίνεται συνδημιουργός του Θεού και έτσι είναι αυτή που ζωογονεί την κοινωνία και την ανθρωπότητα.

Προέλευση από τα Ελληνικά: Η γυναίκα του Αδάμ, η μητέρα όλων. Επίσης είναι πιθανόν (να προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα haya) και να σημαίνει «ζω, δίνω ζωή». Ακόμη είναι αρχαίο ελληνικό όνομα που προέρχεται από τις λέξεις ευ + άγγελος που σημαίνει: «αυτός που φέρνει καλές αγγελίες». Και τέλος, γεννήθηκε από τις λέξεις ευ + άνθος , δηλαδή: «ένα καλό, όμορφο λουλούδι».

Ερμής: Είναι αρχαίο ελληνικό όνομα. Ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών και ο Δίας πάντα τον εμπιστευόταν για δύσκολες και σημαντικές αποστολές. Είχε την ιδιότητα του κήρυκα και το χάρισμα να είναι ψυχοπομπός. Ταυτόχρονα προστάτευε το εμπόριο και τους ταξιδιώτες. Ο θεσμός της οικογένεια σας, έχει χαρίσματα πολλά, είστε power. Τι σημαίνουν και οι δυο τους για σένα αυτή την στιγμή;

ΑΛ.ΣΤ: Σημαίνουν τα πάντα. Δίνουν νόημα στη ζωή μου. Ο Ερμής είναι δυο ετών και τεσσάρων μηνών. Αγαπά τη μουσική και τα βιβλία!

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ

Ε.Σ: Σε αυτό το σημείο Αλέξη, θα σου παραθέτω, ονόματα, φράσεις κλειδιά, ή λέξεις και αναλόγως θα μου απαντάς, ευχαριστώ πολύ.

Α):ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ «ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ»-ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ;

ΑΛ.ΣΤ: Αριστουργηματικό Βιβλίο από τον παλιό μου καθηγητή στο σχολείο.

Ε.Σ: Αν ήσουν ροκ τραγούδι, θα γινόσουν το;

ΑΛ.ΣΤ: until the end of the world. Nick Cave.

Ε.Σ: Πανδημία;

ΑΛ.ΣΤ: Έρωτος.

Ε.Σ: Αναγνωσιμότητα μεγάλη. Πολλά βιβλία. Σημαντικά βραβεία, παγκόσμιας εμβέλειας συγγραφέας, μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες, τα βιβλία σου πήραν σάρκα και οστά σε θεατρικές παραστάσεις, πως αισθάνεσαι για όλα αυτά;

ΑΛ.ΣΤ: : Με ενδιαφέρουν τα επόμενα.

Ε.Σ: Το μεγαλύτερο σου προτέρημα και ελάττωμα;

ΑΛ.ΣΤ: Προτέρημα, πλέον η υπομονή και ελάττωμα, ακόμη η βιασύνη.

Ε.Σ: Διδάσκεις, ποια είναι η λέξη κλειδί ή φράση, που αν δεν τηρήσουν οι μαθητές σου, θα τελειώσει άδοξα το όνειρο τους; Ή αν θέλεις τι τους συμβουλεύεις να τηρούν με ευλάβεια;

ΑΛ.ΣΤ: Show not tell.

Ε.Σ: Πασίγνωστος. Αυτό σε αντιπροσωπεύει. Καθώς ποτέ δεν σταματάς να εξελίσσεσαι. Δώσαμε βάση στην ανθρωπιά σου και ξεψαχνίσαμε τον εσωτερικό σου κόσμο, αυτός ήταν ο σκοπός της κουβέντας μας. Όλες τις πληροφορίες του θαυμαστού έργου σου, για να πληροφορηθούν περισσότερο οι φανατικοί αναγνώστες σου θα αναρτηθεί με link, στο τέλος. Ήταν μοναδική εμπειρία η κουβέντα μας και σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να σε φωτογραφήσω. Όταν επιστρέψεις σε περιμένουμε, να κάνουμε live εκπομπή μαζί στο Pick UP, είναι μια υπόσχεση χρόνων και ήρθε η στιγμή να το κάνουμε, μήπως μάθουμε κάποια έκπληξη, που μας επιφυλάσσεις ακόμη. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο αλλά όταν λέγεται αληθινά, η δύναμη της λέξης, γίνεται μεγάλη πολύ. Καλή αντάμωση και καλές διακοπές, Αλέξη, Εύα και Ερμή.

ΑΛ.ΣΤ: Εμείς ευχαριστούμε πολύ Ελένη, καλή αντάμωση.

*Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν και προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία της γράφουσας και του Αλέξη Σταμάτη.

*Τα πνευματικά δικαιώματα στις αναφορές των βιβλίων που αναφέρθηκαν ανήκουν στον Αλέξη Σταμάτη και τις εκδόσεις που τον στηρίζουν, τόσα χρόνια.

*Ότι πληροφορία θέλετε να μάθετε για το έργο και το βιογραφικό του Αλέξη, θα τα ανακαλύψετε εδώ: https://www.facebook.com/Alexis.Stamatis.gr/