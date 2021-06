New Alphabet School: Διαδραστικές αναγνώσεις, εργαστήρια και συζητήσεις

Πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σήμερα οι διαδικασίες της αυτο-οργανωμένης συλλογικής παραγωγής; Ποια η επιρροή της στις δημόσιες πρακτικές κοινωνικού αυτοσχεδιασμού; Και ποιο αποτέλεσμα θα είχε η θεσμοποίησή της στη δημιουργία θεσμών διαφορετικού χαρακτήρα;

Για τη νέα έκδοση του New Alphabet School έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων. Σκοπός τους είναι να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της θεσμοποίησης: συγκεκριμένα ως μιας διαδικασίας που δεν ολοκληρώνεται ποτέ, που είναι φευγαλέα και εξελίσσεται συνεχώς, που αλληλοεπιδρά με δομές οι οποίες αναπτύσσονται εδώ και τώρα.

Στο βιβλίο Jetzt της «Αόρατης Επιτροπής» (Unsichtbares Komitee), που κυκλοφόρησε το 2017, υποστηρίζεται ότι η πραγματικότητά μας χρειάζεται μορφές, όχι θεσμούς. Άλλωστε, καθετί ζωντανό δεν είναι παρά μορφή και διάδραση μορφών. Πώς θέλουμε επομένως να αρχίσουμε να μελετάμε αυτήν τη διαδικασία; Πώς θα μάθουμε να κατανοούμε τη συνεχή ροή μετάλλαξης και επαναπροσδιορισμού που χαρακτηρίζει τις μορφές κοινωνικού αυτοσχεδιασμού; Φαίνεται πως από τη ροή αυτή προκύπτουν ιδέες μιας αξιοβίωτης ζωής.

Tο New Alphabet School στη νέα του αυτή έκδοση, που θα πραγματοποιηθεί 24 με 26 Ιουνίου στην Αθήνα, υποδέχεται μεταξύ άλλων τους συγγραφείς Fred Moten και Stefano Harney. Οι δύο συγγραφείς θα τοποθετηθούν στην κοινή τους παρουσίαση επί της θεσμοποίησης και της σχέση της με τα λεγόμενα Undercommons. Θα μιλήσουν επίσης για το έργο τους και για το βιβλίο τους με τίτλο All Incomplete, που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα Ruangrupa, που εκπροσωπείται από τον Farid Rakun, θα δώσει μαζί με την Andrea Linnenkohl, μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας της documenta 15, μια διαδραστική διάλεξη στην οποία θα εξεταστούν διάφορες πτυχές της θεσμοποίησης/ instituting – συγκεκριμένα, με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από την πρακτική εμπειρία και τη δουλειά της κολεκτίβας.

Στο πλαίσιο του τριημέρου μπορεί κανείς επίσης να λάβει μέρος σε εργαστήρια, ενώ υπάρχει και πλούσιο παράλληλο δημόσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ομαδική έκθεση με τίτλο “Συστήματα, Οργανισμοί, Συμβίωση”, performances, συζητήσεις, προβολές.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

ΜEΡΑ 1 | ΠΕΜΠΤΗ, 24/06

Αίθριο, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα

Αίθριο, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα

19.00 Χαιρετισμός

19.15 Εναρκτήρια ομιλία με θέμα τη «θεσμοποίηση/ instituting»

19.30 lumbung: A Study Case on Relations / Διάλεξη της κολεκτίβας ruangrupa*

20.15 Abolition and Exodus/ Διάλεξη των Fred Moten** και Stefano Harney

21.00 Συζήτηση με τους Fred Moten**, Stefano Harney, και ruangrupa** – τη συζήτηση θα συντονίσει η Γκίγκη Αργυροπούλου



* η διάλεξη θα είναι προβιντεοσκοπημένη

** συμμετοχή στη συζήτηση διαδικτυακά μέσω ζωντανής μετάδοσης

ΜEΡΑ 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/06

Eight Collective, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο [email protected]

10:00 Εργαστήρια / Feminist Instituting for Ecological Futures και to listen is to preserve, the transmission yet to come

15:30 Εργαστήριο / Practices of Attunement

Είσοδος ελεύθερη χωρίς απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

19:30 Systems, Organisms, Symbiosis / Εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης και performative παρεμβάσεις και Launch των fanzines “Urban Ecologies”, “Alegal Fields”, “Entangled Resistances” και ανεπίσημες δημόσιες συζητήσεις.

Αναλυτικό πρόγραμμα

ΜEΡΑ 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ, 26/06

Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14 – 16

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο [email protected]

10:00 Εργαστήριο / Institutional Hacks for Reclaiming Urban Space

15:00 Εργαστήριο / Sex Workers Creating Institutions to End Institutionalized Violence

Λαΐς θερινός κινηματογράφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα

Είσοδος ελεύθερη χωρίς απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

19:30 Instituting Otherwise / Συζήτηση και προβολή ταινίας

Αναλυτικό πρόγραμμα

Το New Alphabet School είναι ένα εγχείρημα του Haus der Kulturen der Welt στο Βερολίνο. Η σειρά εκδηλώσεων για το θέμα της θεσμοποίησης που αναγγέλλεται εδώ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Eight-Collective και το Goethe-Institut Athen.

24 – 26 Ιουνίου 2021

Χώροι:

Goethe-Institut Athen, Αίθριο, Ομήρου 14-16, Αθήνα

Eight Collective, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα

Λαΐς,Θερινός κινηματογράφος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα

