Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε αμοιβαία κατανόηση ότι δεν μπορεί το 2021 να επαναληφθεί η ένταση του 2020, ενώ συμφωνήθηκε η προώθηση της θετικής ατζέντας που, ως γνωστόν, περιλαμβάνει τα 25 σημεία που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των υφυπουργών Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννη- Σ. Ονάλ.

Εκτιμάται ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα βήμα προς ένα πιο ήσυχο καλοκαίρι.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο πάντως για βήμα βήμα βελτίωση των σχέσεων και επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε μια σειρά από θέματα, με πρώτο αυτό της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, όμως αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Όσον αφορά το προσφυγικό επισημαίνουν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, αρκεί να αποφεύγονται οι προκλήσεις, ενώ ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να επισήμανε ότι θα αποτελούσε κίνηση καλής θέλησης να δεχθεί πίσω η Τουρκία τους 1450 μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί τελεσίδικα.

«Αν και οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν, Ελλάδα και Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Meeting with President Erdogan at today’s #NATOSummit. Though differences between our two countries remain, Greece and Turkey are neighbors and cooperation on issues of common interest is to the benefit of all. Dialogue therefore is always important. pic.twitter.com/64MvfPWUgH

