Τελικός Ρολάν Γκαρός: Προηγείται 2-1 στα set ο Τσιτσιπάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελικός του Roland Garros στη γαλλία με τον έλληνα τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά να δίνει τον σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του, καθώς για πρώτη φορά αγωνίζεται σε τελικό grand slam.

Σε ένα αγώνα που προσφέρει στους φίλαθλους του τένις πραγματικό θέαμα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται του αντιπάλου του Νόβακ Τζόκοβιτς 2-1 στα set.

Στο τρίτο set επικράτησε ο «Νόλε», επιβεβαιώνοντας όλους όσους ισχυρίζονταν ότι ο σημερινός τελικός δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, με τον σέρβο τενίστα να δείχνει ότι μένει στο τερέν ζωντανός και είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για τη νίκη.

🇷🇸 Idemo 🇷🇸 Djokovic keeps his title hopes alive, rebounding to close out the third set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/7tg0gV1yGw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Νωρίτερα ο έλληνας τενίστας χρειάστηκε μόλις 35 λεπτά για να επικρατήσει με 6-2 στο δεύτερο set.

Calm, cool and collected 💪 Tsitsipas storms through the second 6-2 for the two sets to love lead. He's a set away from a maiden Slam title.#RolandGarros pic.twitter.com/58WhURajyK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Το πρώτο set o Τσιτσιπάς το κέρδισε μέσα σε 72 λεπτά.

Περίπου 5.000 φίλοι του τένις, έχουν πάρει θέση στις εξέδρες του «Φιλίπ Σατριέ», όπου παρακολουθούν έναν αγώνα συγκλονιστικό και με πλούσιο θέαμα, αντάξιο του μεγέθους των δύο παικτών.