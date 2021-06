Το μήνυμα της FIBA για την επιστροφή του Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας

Η FIBA με ένα βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας, χαιρέτησε την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας.

Ο σπουδαίος Ρικ Πιτίνο είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ως ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, πως θα προσπαθούσε να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αγωνιστεί ξανά με τη «γαλανόλευκη». Ο Αμερικανός Hall of Famer τεχνικός το κατάφερε, και δήλωσε ενθουσιασμένος για αυτή την εξέλιξη.

Αναμφίβολα η παρουσία του Σπανούλη είναι εξαιρετικά σημαντική για την εθνική ομάδα, με τη FIBA να χαιρετίζει την επιστροφή του «Kill Bill» στα παρκέ σε εθνικό επίπεδο, με ένα βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του.

Kill Bill is back for more 🇬🇷 action!@V_Spanoulis is back from retirement after six years and will look to lead @hellenicbf's quest for a spot in #Tokyo2020 at the #FIBAOQT in Victoria! pic.twitter.com/OypCiJWDkk

— FIBA (@FIBA) June 1, 2021