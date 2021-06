Ουρμπόνας: “Στο Βερολίνο το Final 4 του 2022”

Το Βερολίνο φαίνεται πως θα φιλοξενήσει ξανά ένα Final-4 της Euroleague, όπως αποκάλυψε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Την πληροφορία ότι το Βερολίνο θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το Final -4 της Euroleague την επόμενη αγωνιστική χρονιά, μεταφέρει ο πάντα έγκυρος για το ρεπορτάζ του, Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

«Το Βερολίνο αναμένεται να φιλοξενήσει το Final-4 της Ευρωλίγκας το 2022 σύμφωνα με πηγές», αναφέρει στο τιτίβισμά του. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι η τρίτη φορά που θα πραγματοποιηθεί μία τελική φάση στο Βερολίνο μετά το 2009 και το 2016.

Berlin is expected to host the Euroleague Final Four 2022, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 1, 2021