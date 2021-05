Συναγερμός στη Φλόριντα: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα, σε μια εμπορική περιοχή, κοντά στο Μαϊάμι Γκάρντενς.

Σύμφωνα με την αστυνομία το σημείο της επίθεσης, ένα μπιλιαρδάδικο, «θα φιλοξενούσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση και πολλοί θεατές στέκονταν έξω από εκεί».

Τότε, τρεις άνθρωποι βγήκαν από ένα SUV «και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του πλήθους». Οι τρεις δράστες, στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε ένα τουίτ, ο διευθυντής της αστυνομίας του Μαϊάμι Ντέιντ, Αλφρέντο «Φρέντι» Ραμίρεζ καταδίκασε μια «στοχευμένη και άνανδρη ένοπλη ενέργεια».

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/a5km1c3knT

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 30, 2021