Πανό για την επέτειο της δολοφονίας Φλόιντ στην αμερικανική πρεσβεία

«Αναρτούμε αυτό το μπάνερ προς τιμήν του Τζορτζ Φλόιντ, που δολοφονήθηκε πριν από έναν χρόνο, σε ένδειξη αλληλεγγύης με ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη που ζητούν έναν κόσμο χωρίς φυλετικές διακρίσεις κι ένα μέλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους», τονίζεται σε tweet της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

We raise this banner in honor of George Floyd, murdered one year ago today, in solidarity with people around the globe seeking a world without racial discrimination and a future with equal opportunity for all. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/cVIkfH5Yra

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) May 25, 2021