ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με τραυματίες στο Τέξας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες χθες Πέμπτη σε κατάστημα επίπλωσης στο Τέξας και ο ύποπτος για το συμβάν διαφεύγει τη σύλληψη, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν νεκροί ή πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση των τραυματιών.

«Περί τις 14:30 ενημερωθήκαμε για πυροβολισμούς (…). Αστυνομικοί επενέβησαν στο σημείο και βρήκαν αρκετά θύματα επιτόπου», ανέφερε ο Τζέισον Τζέιμς, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Μπράιαν, πόλη που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Τέξας, ανάμεσα στο Χιούστον και στο Ντάλας.

Η αστυνομία καταδιώκει τον δράστη, πρόσθεσε ο κ. Τζέιμς, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για τον ύποπτο.

Το νέο mass shooting σημειώθηκε μερικές μετά την παρουσίαση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στοχευμένων μέτρων με σκοπό να περιοριστεί η διάδοση των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, όπου τα πολυαίμακτα βίαια επεισόδια με τη χρήση τους αποτελούν μάστιγα.

Από τα μέσα Μαρτίου σημειώθηκαν τουλάχιστον έξι τέτοια περιστατικά – στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια (8 νεκροί), στο Μπόλντερ, στο Κολοράντο (10 νεκροί) και στο Όραντζ, στην Καλιφόρνια (4 νεκροί, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 9 ετών).

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.

2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN

— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021