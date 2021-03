Κυριάκος Μητσοτάκης: “Θερμή και εποικοδομητική η επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν”

Θερμή και εποικοδομητική χαρακτηρίζει την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, μετά την Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει ότι συζήτησαν αναλυτικά τους κοινούς δεσμούς των δύο εθνών μας, με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, καθώς και την σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 25, 2021