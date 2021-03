Η Premier League με επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το πρωτάθλημα της σεζόν 2021/22 θα ξεκινήσει στις 14 Αυγούστου, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι το παρών πρωτάθλημα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο λόγω κορονοϊού.

📅 #PL Shareholders have agreed the start date for the 2021/22 campaign

— Premier League (@premierleague) March 25, 2021