Athens Science Virtual Festival 2021: Η εποχή των ηρώων σε ζωντανή μετάδοση

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει την ανθρώπινη; Τείνει η ζωή μας να μετατραπεί σε μια τεράστια «βάση δεδομένων»; Μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε ανίατες ασθένειες; Πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας η τεχνολογία του δικτύου 5G; Τι κρύβεται πίσω από τα εντυπωσιακά ειδικά εφέ των χολιγουντιανών ταινιών;

Το Athens Science Festival επιστρέφει δυναμικά από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, σε «ζωντανή μετάδοση» από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα προσδοκώμενα οφέλη της αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις της στη ζωή μας.

Μέσα από συναρπαστικές live ομιλίες, εντυπωσιακά πειράματα, celebrity science και πολλές άλλες καινοτόμες ψηφιακές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας θα παρουσιάσει τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας.

Διακεκριμένοι επιστήμονες και διανοητές από όλο τον κόσμο θα θέσουν από την πλατφόρμα του φεστιβάλ πρωτότυπα ερωτήματα αναφορικά με την πρόοδο της τεχνολογίας, «φωτίζοντας» με τις ομιλίες τους το φετινό κοινό του φεστιβάλ.

Ανάμεσά τους:

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μέσα από την ανάλυση των βάσεων της Μηχανικής Μάθησης, θα μας περιγράψει τους λόγους που η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτυγχάνει. Παράλληλα θα μας αποκαλύψει, πώς διάφορες ιδέες από τα μαθηματικά και τις κοινωνικές επιστήμες μπορούν να δώσουν λύσεις σε σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις.

Ο Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλης), καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών του MIT, και μέλος του εργαστηρίου Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και στην πρόοδο της Υπολογιστικής Βιολογίας. Στην ενδιαφέρουσα ομιλία του με τίτλο «Σπάζοντας τον κώδικα της ανθρώπινης ασθένειας», ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες σχεδιασμού νέων μεθόδων διάγνωσης για την αντιμετώπιση ανίατων, μέχρι σήμερα, ασθενειών.

Η Μαρίλη Νίκα, AI Product Manager στην Google, και η Ράνια Σβορώνου, Design Director στην IBM, στην ομώνυμη ομιλία τους με τίτλο «Η “τέχνη” τού να δημιουργείς φιλικά προς τον χρήστη ψηφιακά προϊόντα» θα μας αποκαλύψουν τις διαδικασίες και τον τρόπο σκέψης πίσω από τη σύλληψη και την υλοποίηση γνωστών ψηφιακών προϊόντων που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά.

Για τη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών, το δίκτυο νέας γενιάς 5G, θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές Άγγελος Αμδίτης, διευθυντής έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, και ο Ιωάννης Τόμκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην ανοιχτή συζήτηση, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δελεβέγκο, θα μάθουμε περισσότερα για τις καινοτόμες εφαρμογές που έρχονται, τις προκλήσεις αλλά και τη νέα πραγματικότητα που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα όλων. Η συζήτηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της COSMOTE, που έφερε πρώτη στην Ελλάδα δίκτυο 5ης γενιάς.

Τέλος, ο Steve Wolf, επιστήμονας, τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, θα μας αποκαλύψει πώς χρησιμοποιείται η επιστήμη για τη δημιουργία ακροβατικών και ειδικών εφέ σε ταινίες. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο Hollywood και 28 χρόνια διδασκαλίας STEM μέσω του προγράμματος “Science in the Movies”, ο Wolf σκοπεύει να ενθουσιάσει το κοινό με τους συναρπαστικούς τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η επιστήμη για να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακές οι ταινίες στη μεγάλη οθόνη.



Τα highlights του φεστιβάλ

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας το 2003 Peter Agre, διάσημος καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για την Ελονοσία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει η διεύρυνση των δυνατοτήτων της ιατρικής στην πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Η Susan Schneider, διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός, διακεκριμένη φιλόσοφος και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου “Artificial You: AI and the Future of the Mind”, θα μιλήσει για την «Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του νου».

O διάσημος γιατρός και καθηγητής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Mark Post, θα παρουσιάσει μια καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική στον τρόπο παραγωγής βόειου κρέατος.

Η διάσημη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο International Society για τις Τέχνες, τις Επιστήμες και την Τεχνολογία, Leonardo, Diana Ayton-Shenker, θα διερευνήσει και θα παρουσιάσει τις αναδυόμενες τάσεις στις τέχνες, την επιστήμη και την τεχνολογία που τροφοδοτούνται από τις παγκόσμιες κρίσεις που πλήττουν αυτή την στιγμή τον πλανήτη.

Ο διακεκριμένος καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο University College του Λονδίνου και αναγνωρισμένος συγγραφέας Arthur Miller με τη σειρά του διερωτάται «Μπορεί ένα ρομπότ να έχει συναισθήματα;».

Η ιατρική εικονογράφος που δημιούργησε την πιο ευρέως αναγνωρισμένη εικόνα του SARS-CoV-2 παγκοσμίως, Alissa Eckert, μέσα από το παράδειγμα της οπτικής αναπαράστασης του νέου κορωνοϊού θα μας αποκαλύψει τα μυστικά, τον ρόλο και τη σημασία της τέχνης του art illustration στην επιστήμη.

Ο καθηγητής και ερευνητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Βασιλάκης, μαζί με την ομάδα του, μας καλεί να γίνουμε μάρτυρες μιας ανατρεπτικής συνάντησης τεχνολογίας και μουσικής μέσα από την ευφάνταστη συναυλία «Αυτοσχεδιασμός τζαζ και τεχνητή νοημοσύνη».

3 μέρες επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας | 60 slots online δράσεων | 50 κορυφαίοι ομιλητές από 8 χώρες | 3 νομπελίστες | 100 πειράματα επίδειξης | celebrity science | chemistry shows | ντοκιμαντέρ | δωρεάν παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

*Το Athens Science Festival 2021 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo, το British Council και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το φεστιβάλ διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Πληροφορίες:

Πότε: Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή: Εισιτήρια από 5€ & Δωρεάν παράλληλες δράσεις

Εισιτήρια:

Πρωινή (10.00-14.00): 10€

Απογευματινή (16.00-20.00): 10€

Βραδινή (20.30-22.30): 5€

Ημερήσιο εισιτήριο: 15€

Τριήμερο εισιτήριο: 25€

Early Bird: Έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου μην χάσεις την πιο φεστιβαλική προσφορά: Τριήμερο εισιτήριο: 15€

Προπώληση: Viva.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-science-festival.gr