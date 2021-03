Ομιλία του ιστορικού Αλέξανδρου Κιτρόεφ για τον αμερικανικό Φιλελληνισμό το 1821

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, o εκπαιδευτικός οργανισμός College Year in Athens και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση, με τον τίτλο «Η Ελλάδα του 1821 και η Αμερική. Μήνυμα ελευθερίας». Η ομιλία έγινε με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και ομιλητής ήταν ο καθηγητής Ιστορίας του Haverford College, Αλέξανδρος Κιτρόεφ.

Ο έγκριτος ιστορικός ανέλυσε τις πηγές και τις εκφάνσεις τού αμερικανικού φιλελληνικού κινήματος, αναφερόμενος στην κλασική Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στην επιρροή της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην Αμερική. Παρουσίασε πρωτογενές υλικό έρευνας από πολιτικές διακηρύξεις και εντυπώσεις Αμερικανών περιηγητών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και περιέγραψε το πηγαίο κίνημα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε για τη στήριξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ειδικότερα, ο δρ. Κιτρόεφ αναφέρθηκε στον ρόλο των αμερικανικών επιτροπών υποστήριξης προς την Ελληνική Επανάσταση, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σημασία των μεγάλων Αμερικανών φιλελλήνων, όπως οι Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, Έντουαρντ Έβερετ και Ντάνιελ Γουέμπστερ, οι οποίοι κινητοποίησαν την αμερικανική κοινωνία υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Συνεχίζοντας, ο ελληνοαμερικανός ιστορικός στάθηκε στη σημασία του μηνύματος της ελευθερίας που εκφράστηκε μέσα από την Επανάσταση του 1821. Όπως εξήγησε, αυτό το μήνυμα ενέπνευσε τη σημαντική δραστηριοποίηση των Αμερικανών Φιλελλήνων σε μία εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσαν το Δόγμα Μονρόε και μια πολιτική ουδετερότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο δρ. Κιτρόεφ έριξε φως στον συνδετικό κρίκο που ενώνει τον ελληνικό αγώνα με το αμερικανικό κίνημα για την κατάργηση της δουλείας, το οποίο υπηρέτησαν Αμερικανοί Φιλέλληνες, όπως ο Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου.

Ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ είναι ιστορικός που έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα πάνω στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς αλλά και στον Ελληνισμό της Αμερικής και της Αιγύπτου. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «In Support of Liberty. Philadelphia and the Greek War of Independence», το οποίο θα παρουσιάσει την ιστορία του αμερικανικού φιλελληνισμού.

Τη διαδικτυακή συζήτηση προλόγισαν ο πρόεδρος του College Year of Athens Αλέξης Φυλακτόπουλος και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη Στράτος Ευθυμίου.

Από την πλευρά της, η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη σημασία του φιλελληνικού κινήματος, το οποίο χαρακτήρισε «ευρύτερο πολιτιστικό φαινόμενο που αναπτύσσεται διαχρονικά πολύ πέρα από τα στενά όρια της Ελλάδας και το οποίο -σε συνδυασμό με τις κοινότητες της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο και την έμφασή τους στην αξία της εκπαίδευσης- συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος για την Ελλάδα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ