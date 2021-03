Generation Z vs Eminem – Ο νέος «πόλεμος» στο Tik Tok

Με ένα νέο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων για το «Tone Deaf», τραγούδι από το LP του 2020 Music to be Murdrered By – Side B αντέδρασε ο ράπερ Eminem στις προσπάθειες «διαγραφής» του.

H «εκστρατεία» ξεκίνησε από tik- tokers που ανήκουν ηλικιακά στην ομάδα generation z (μέχρι 23 ετών) οι οποίοι θεωρούν ότι ο στίχος “I know I’m a liar/If she ever tries to f—kin’ leave again, I’ma tie her/To the bed and set this house on fire”, στο τραγούδι «Love the way you lie» του 2010, στέλνει μηνύματα μισογυνισμού και βίας.

Αντιδρώντας στην εκστρατεία, ο ράπερ δημοσιοποίησε ένα κλιπ για το «Tone Deaf», που λειτουργεί ως σύνοψη της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του και της επίμονης άρνησής του να κάνει πιο ευπρεπή τα τραγούδια του. «I won’t stop even when my hair turns grey (I’m tone-deaf) / ‘Cause they won’t stop until they cancel me» τουίταρε ο Eminem, γράφοντας ένα στίχο-κλειδί του τραγουδιού.