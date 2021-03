Εισβολή στο Καπιτώλιο: Βίντεο του FBI δείχνει ύποπτο να τοποθετεί βόμβες

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εντείνει τις έρευνές της για τον ύποπτο ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στα γραφεία των Επιτροπών του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Ουάσινγκτον.

Σήμερα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο του υπόπτου και κάλεσε τους πολίτες να το παρακολουθήσουν και να δώσουν στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία έχουν που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη αυτού του προσώπου.

🚨 #BREAKING – FBI releases NEW *videos* of suspect who placed two pipe bombs at DNC, RNC night before Capitol riot. @wusa9 pic.twitter.com/iexCR8BtKX

— Lorenzo Hall (@LorenzoHall) March 9, 2021