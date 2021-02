Από τις 7 Φεβρουαρίου η απαγόρευση του take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Η πώληση καφέ με «take away» απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις που δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητά τους την Κυριακή 7/2 και 13-14/2 σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας παραλαβής από το κατάστημα (take away) απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Αυτό διευκρινίζεται με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ