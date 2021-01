Tη λειτουργία της «Ανοικτής Γραμμής» που αποτελεί δράση του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής “Π. Σακελλαρόπουλος” με στόχο την άμεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών, των οικογενειών τους, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη στη διακοπή του καπνίσματος, παρουσίασε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Η υπηρεσίας της «Ανοιχτής Γραμμής 215-2152121”, παρέχεται δωρεάν μέσω τηλεσυμβουλευτικής με τη χρήση τηλεφώνου ή άλλων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, όπως smart-phone και tablet, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την άμεση ψυχολογική στήριξη κάθε ογκολογικού ασθενή ή φροντιστή του, σε όλη την Επικράτεια, δίνοντας πρόσβαση και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη τόνισε την σημαντικότητα της πρωτοβουλίας που επιχειρείται για πρώτη φορά, για άμεση στήριξη ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους από την πρώτη κιόλας στιγμή της δύσκολης διαδρομής της νόσου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε για τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ψυχοογκολογικής υποστήριξης, καθώς και των υπηρεσιών στήριξης για την διακοπή καπνίσματος στη χώρας μας, και επεσήμανε την αναγκαιότητα της διασύνδεσης ικανών και έμπειρων φορέων στον τομέα της ψυχικής υγείας με το ΕΣΥ.

Παράλληλα, η Υφυπουργός σημείωσε ότι θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ψυχοκοινωνική ογκολογία που θα απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας και θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της φροντίδας της ψυχικής υγείας των ογκολογικών ασθενών.

Η Υφυπουργός Υγείας στην ομιλία της δήλωσε:«Το Υπουργείο μας θέτει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ογκολογικών μας ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να διακόψει το κάπνισμα, να ασκείται περισσότερο και να υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής».

5 δράσεις για τις επιπτώσεις του κορονοιού στην ψυχική υγεία

Παράλληλα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή εκδήλωση υπο την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση με θέμα : «Mental health services amid the COVID-19 pandemic in Europe: what lessons can we learn and act on?», αφορούσε στις επιπτώσεις της πανδημία COVID-19 στην ψυχική υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους υγειονομικούς καθώς και στα συστήματα υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν με ομιλίες τους, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη Dr Hans Kluge, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας Prof. Afzal Javed και ο καθηγητής ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κ. Φουντουλάκης, ενώ την παρακολούθησε κοινό από 40 χώρες (Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία).

Η Υφυπουργός Υγείας στην εναρκτήρια ομιλία της τόνισε: «Η πανδημία μας δίδαξε ότι η υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση των τελευταίων ετών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είχε σημαντικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς επηρεάζει την υγεία της κοινωνίας. Είναι πλέον κατανοητό ότι υγεία χωρίς ψυχική υγεία δεν μπορεί να υπάρξει.

Επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες, αναδυόμενες, ανάγκες του πληθυσμού για παροχή σύγχρονων, αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Αυτή την περίοδο υλοποιούμε 5 δράσεις που αφορούν:

α. στην υποστήριξη ασθενών COVID19 και των συγγενών τους

β. στην υποστήριξη χρονίως πασχόντων

γ. στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων με προγράμματα εκπαίδευσης των φροντιστών τους, καθώς και γιατρών και νοσηλευτών τους

δ. στην ίδρυση νέων υποστηρικτικών δομών βραχείας διαβίωσης για ασθενείς με αυτισμό και δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών τους και

ε. στην ίδρυση κέντρων ημέρας για ασθενείς με άνοια.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε το νέο τοπίο για την ψυχική υγεία με πόρους που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU 4 Health, με επίκεντρο την πρόληψη και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κοινοτικό επίπεδο, την αποασυλοποίηση καθώς και την αντιμετώπιση νέων αναφυόμενων ζητημάτων εξαρτήσεων».

Νίνα Κομνηνού