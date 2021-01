Τένις: Γεμίζει αστέρια η Αυστραλία

Οι τενίστες και οι ομάδες τους που θα λάβουν μέρος στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς προσγειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία, ακολουθώντας τα αυστηρά μέτρα της χώρας για τον Covid-19.

Όπως γράφει το tennis24, εκατοντάδες προγραμματισμένες πτήσεις τσάρτερ από ολόκληρο τον κόσμο, προσγειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία, μεταφέροντας τους τενίστες και τις ομάδες τους που θα πάρουν μέρος στο πρώτο Grand Slam της σεζόν που ξεκινάει στις 08 Φεβρουρίου στη Μελβούρνη.

Ράφαελ Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ντόμινικ Τιμ θα περάσουν την υποχρεωτική 14μερη καραντίνα στην Αδελαϊδα, φτάνοντας εκεί με πτήση τσάρτερ από τη Βαρκελώνη.

Μαζί με τις Σερίνα Γουίλιαμς και Ναόμι Οσάκα, οι τρεις κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο θα συμμετάσχουν σε αγώνα επίδειξης στις 29 Ιανουαρίου στην Αδελαϊδα, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη λήξη της καραντίνας.

The world’s best tennis players are arriving, ready to fight for the first Grand Slam title of 2021. Before the battle can begin they must quarantine for 14 days, take daily COVID-19 tests, physically distance, and practice & train under strictly controlled COVIDSafe conditions. pic.twitter.com/XrJDmc9vCi

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2021