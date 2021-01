Διαδικτυακή περιήγηση στην έκθεση «Ultramarinus – Beyond the Sea» του Μουσείου Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί στην Αίθουσα Σπυρίδωνος και Ευρυδίκης Κωστοπούλου του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού την πρώτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Ali Banisadr στην Ελλάδα με τίτλο «Ultramarinus – Beyond the Sea / Πέρα από τη θάλασσα» σε επιμέλεια της Πολύνας Κοσμαδάκη από τις αρχές Νοεμβρίου του 2020.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Μουσείου σύμφωνα με τα μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν επέτρεψε το άνοιγμα της έκθεσης στο κοινό.

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 7:00 μμ το Μουσείο Μπενάκη προσκαλεί όλους να περιηγηθούν δωρεάν την έκθεση διαδικτυακά με ξεναγούς την επιμελήτρια Πολύνα Κοσμαδάκη, τη διευθύντρια της Γκαλερί Thaddaeus Ropac στο Παρίσι Ξένια Γερουλάνου και τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργη Μαγγίνη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τον καλλιτέχνη, τα έργα και το πλαίσιο δημιουργίας τους.

Η μετάδοση της ξενάγησης θα γίνει στη σελίδα του Μουσείου Μπενάκη στο facebook* (https://www.facebook.com/TheBenakiMuseum/live/) και θα αναμεταδοθεί στον ιστότοπό του (benaki.org/alibanisadronlinetour).

*Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να διαθέτει προφίλ στο facebook για να παρακολουθήσει την ξενάγηση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Ο τίτλος αναφέρεται στη γνωστή από τα μεσαιωνικά χρόνια μπλε χρωστική ουσία που προκύπτει από το ορυκτό lapis lazuli και μοιάζει να αποκρυσταλλώνει όλες μαζί τις αποχρώσεις του νερού και του ουρανού. To χρώμα ultramarine θεωρούνταν από καλλιτέχνες να έχει ιδιότητες αφύπνισης του υπερβατικού στοιχείου ενώ στην ανατολίτικη φιλοσοφία ταυτιζόταν με το έκτο τσάκρα, ή το «τρίτο μάτι», την αφύπνιση της «ανώτερης συνείδησης». Αυτό το ιδιαίτερο μπλε, με τους θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και μεταφυσικοούς συμβολισμούς του, είναι καθοριστικό για την εκφραστική λειτουργία των έργων του Banisadr, παγιώνοντας συνάμα τις συνδέσεις τους με αρχέγονες μορφές ζωγραφικής τέχνης.

Στην έκθεση, μέσα από τον διάλογο χαρακτηριστικών πινάκων όλης της πορείας του καλλιτέχνη και κεραμικών κινεζικής τέχνης από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, επιχειρείται μία προβολή του παρελθόντος στο παρόν και μια ελεύθερη αναμόχλευση μορφών, πηγών και αφηγήσεων με όχημα το δυναμικό χρώμα που κυριαρχεί στα εκρηκτικά αυτά τοπία. Ειδικότερα, μια ενότητα έργων σε μπλε και λευκά χρώματα λειτουργεί ως ένα είδος δοκιμίου πάνω στους συμβολισμούς και τις «μαγικές» ιδιότητες του μπλε.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Ο Ali Banisadr γεννήθηκε στην Τεχεράνη του Ιράν και ζει και εργάζεται στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης. Είναι ένας από τους ταχύτερα ανερχόμενους σύγχρονους ζωγράφους, του οποίου τα έργα εκτέθηκαν πρόσφατα στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Η προσέγγιση του Banisadr συνδέει στενά την αντίληψη του ήχου με το χρώμα και τη μορφή. Οι φιγούρες, τα σχήματα, και οι χρωματικές αντιθέσεις στα έργα του προέρχονται από μνήμες των παιδικών του χρόνων στην Τεχεράνη: ο ήχος εκρήξεων και μαχών διαπερνά τα πολυπληθή τοπία του, που αναφέρονται στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Τα αποκαλυπτικά θεάματα του Banisadr ισορροπούν μεταξύ της νέο-παραστατικής στροφής στη ζωγραφική που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και της αναφοράς σε ένα sci-fi μέλλον υβριδικών μηχανόμορφων πλασμάτων. Δουλεύει με μορφές και σχήματα που εμπλέκονται και περιπλέκονται, στοιχειοθετώντας μια οπτική αφήγηση φτιαγμένη από χρωματικά πεδία, ζωγραφικές χειρονομίες αλλά και ιστορικές αναφορές.

Αντλώντας από διαφορετικές πηγές της ιστορίας της τέχνης, όπως η μινιατούρα, ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, η ζωγραφική του Ιερώνυμου Μπος ή του Πίτερ Μπρέγκελ, ο φουτουρισμός, ο σουρεαλισμός και η κινεζική τοπιογραφία, o Banisadr συνθέτει αφηγηματικά τοπία που αποδίδουν περισσότερα από μια ιστορία: μια αίσθηση έκρηξης, αποκάλυψης, ταραχής αλλά και μια περίεργη ισορροπία. Η πυκνότητα των στοιχείων, η ακρίβεια των λεπτομερειών, η αντίθεση ρεαλισμού και αφαίρεσης αλλά και το μέγεθος των έργων συμβάλλουν στη δημιουργία τόπων μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας αλλά και ενός χώρου που προσελκύει φυσικά και τους θεατές.

Είναι αυτή η ιστορική διάσταση της δουλειάς του Banisadr, η παγκόσμια εμβέλεια των αναφορών του και ο διάλογος δυτικής τέχνης και αρχέγονων μορφών της Ανατολής που φέρνουν κοντά τα έργα της έκθεσης με τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Αυτή την εποχή ο Ali Banisadr πραγματοποιεί ατομική έκθεση στο Wadsworth Atheneum Museum, Hartford, CT και ετοιμάζει παρουσιάσεις του έργου του στο Museo Stefano Bardini και το Palazzo Vecchio της Φλωρεντίας για το 2021.

Πρόσφατες εκθέσεις του πραγματοποιήθηκαν στα: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, , Βιέννη, Het Noordbrabants Museum, Den Bosch, Ολλανδία και Museum of Contemporary Art, Jacksonville, Φλόριντα, ΗΠΑ. Το 2013, η δουλειά του συμπεριλήφθηκε στο «Love Me/Love Me Not, Contemporary Art from Azerbaijan and its Neighbors», της 55ης Μπιενάλε της Βενετίας και στην έκθεση «Expanded Painting» της 6ης Μπιενάλε της Πράγας.

Η δουλειά του συμπεριλαμβάνεται σε σημαντικές συλλογές ανά τον κόσμο: British Museum / Λονδίνο / Βρετανία,Centre Pompidou / Παρίσι / Γαλλία, Museum der Moderne / Σάλτσμπουργκ / Αυστρία, καθώς και Hirshhorn Museum and Sculpture Garden / Ουάσινγκτον, Metropolitan Museum of Art / Νέα Υόρκη, Los Angeles County Museum of Art και Museum of Contemporary Art / Λος Άντζελες, Albright-Knox Art Gallery / Buffalo / Πολιτεία της Νέας Υόρκης, και Philadelphia Museum of Art, όλα στις ΗΠΑ. Εκτενής μονογραφία του έργου του θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Rizzoli το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για τον καλλιτέχνη στο www.alibanisadr.com.