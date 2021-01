Βραβεία Grammy 2021: Αναβάλλονται για τις 14 Μαρτίου

α βραβεία «Γκράμι» του 2021 αναβάλλονται λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Ηχογράφησης τα 63α GRAMMY Awards θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 στο CBS!

Η τελετή με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, χωρίς την παρουσία κοινού, είχε προγραμματιστεί για τις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, στο Staples Center που είχε φιλοξενήσει και προηγούμενες διοργανώσεις.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.

More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi pic.twitter.com/MoZLLoEEgx

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021