Έναν τουλάχιστον νεκρό, τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πετρίνια, της κωμόπολης που βρίσκεται στο επίκεντρο του σεισμού, ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια.

Ένα παιδί σκοτώθηκε από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Κροατίας, ανακοίνωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Η μισή πόλη κατεδαφίστηκε, πρόσθεσε συντετριμμένος ο δήμαρχος, μεταδίδει o κροατικός τηλεοπτικός σταθμός Ν1.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πλάνα βίντεο να δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια κοντά στο επίκεντρο.

Στο μεταξύ η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει έναν πυρηνικό της σταθμό για προληπτικούς λόγους. Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ.

Το N1 μετέδωσε δηλώσεις αξιωματούχου της πόλης ο οποίος είπε πως ένα 12χρονο παιδί στην Πέτρινια σκοτώθηκε, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι.

Ο Τόμισλαβ Φαμπιάνιτς, επικεφαλής της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη Σίσακ, κοντά στην Πέτρινια, δήλωσε πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες στην Πέτρινια και στη Σίσακ.

«Υπάρχουν κατάγματα, διασείσεις και ορισμένοι χρειάστηκε να χειρουργηθούν», είπε.

Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχει ο στρατός, ενώ η παροχή ηλεκρικού ρεύματος έχει διακοπεί στo κέντρο της πόλης.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA μετέδωσε πως ο μοναδικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας στο Κέρσκο που βρίσκεται 100 χλμ από το επίκεντρο έκλεισε για προληπτικούς λόγους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, σε μερικούς από τους οποίους είχαν πέσει κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών και άλλα μπάζα. Έγινε επίσης αισθητός στις γειτονικές Βοσνία και Σερβία.

Χθες Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια προκαλώντας μόνο ελαφρές υλικές ζημιές. Τον Μάρτιο σεισμός 5,3 βαθμών σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 27.

Οι δεσμεύσεις της ΕΕ βοηθούν

Η επικεφαλής της Επιτροπής της ΕΕ, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι μίλησε με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς στο τηλέφωνο σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς το κράτος μέλος.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο Twitter.

Stay strong Croatia! After a powerful earthquake struck this morning, the @EU_Commission is in contact with Prime Minister @AndrejPlenkovic and the Croatian authorities. We are following the situation closely and stand ready to help. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2020

Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Κροάτη ΥΠΕΞ

Την αλληλεγγύη του και τη συμπαράστασή του στον λαό της Κροατίας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, αλλά και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια, εξέφρασε στον Κροάτη ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Επικοινώνησα με τον ομόλογό μου της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlic Radman) προκειμένου να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στο λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τον σεισμό, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια» γνωστοποίησε συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

«Έτοιμοι να βοηθήσουμε»

Τη σεισμική δραστηριότητα στην Κροατία παρακολουθεί ανήσυχη και η Ευρώπη. Μέσω Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή χώρα, προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμη να τη στηρίξουμε» ενώ υπογράμμισε ότι ζήτησε ήδη από τον ευρωπαίο επίτροπο διαχείρισης κρίσεων Janez Lenarcic να είναι σε επιφυλακή.

After another powerful earthquake in Croatia, the 2nd in the past 2 days, I spoke with Prime Minister @AndrejPlenkovic again. We are ready to support. I have asked @JanezLenarcic to stand ready to travel to Croatia as soon as the situation allows. We stand with Croatia. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους τραυματισμένους και στους διασώστες στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη δύσκολη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την πλήρη στήριξή της στον λαό της Κροατίας και στον πρωθυπουργό της Αντρέι Πλένκοβιτς», έγραψε εξάλλου ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

We are closely following the situation in Zagreb following the devastating earthquake. Our thoughts go out to the injured and frontline workers. At this difficult time, the European Union offers its full support and assistance to the people of Croatia and PM @AndrejPlenkovic — Charles Michel (@eucopresident) December 29, 2020

Την ετοιμότητά της να προσφέρει βοήθεια στην δοκιμαζόμενη από τον σεισμό Κροατία εξέφρασε και η Πολιτική Προστασία της Ελλάδας.

.@GSCP_GR stands ready to provide any assistance needed to #Croatia hardly hit by earthquake today – Our thougts go out to all those affected

🇬🇷 🇭🇷#solidarity in action #EUCivPro @eu_echo — Civil Protection GR (@GSCP_GR) December 29, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ