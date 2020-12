Βασίλισσα Ελισάβετ: Το μοναδικό δώρο που θέλουν πολλοί άνθρωποι φέτος για τα Χριστούγεννα είναι μια αγκαλιά

Στο παραδοσιακό, προηχογραφημένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της η 94χρονη μονάρχης μίλησε επανειλημμένα για την «ελπίδα για το μέλλον», αναγνωρίζοντας ότι εκατομμύρια Βρετανοί δεν θα μπορέσουν φέτος να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους.

«Φυσικά για πολλούς αυτή η εποχή του χρόνου έχει άρωμα θλίψης. Κάποιοι θρηνούν για τον θάνατο ενός αγαπημένου, φίλοι και συγγενείς λείπουν ο ένας στον άλλο, ενώ το μόνο που θα ήθελαν για τα Χριστούγεννα είναι μια απλή αγκαλιά ή ένα κράτημα του χεριού» είπε η βασίλισσα. «Αν αυτή είναι η δική σας περίπτωση, δεν είστε μόνοι», πρόσθεσε.

Η ίδια η Ελισάβετ αναγκάστηκε να ακυρώσει τους παραδοσιακούς εορτασμούς και περνάει αυτήν την περίοδο στο Γουίνδσορ μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο, 99 ετών. Συνήθως η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται στο Σάντριγχαμ της ανατολικής Αγγλίας για τις γιορτές και όλοι μαζί πηγαίνουν στην εκκλησία, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Φέτος ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, περνάει τα Χριστούγεννα στη Σκωτία με τη σύζυγό του Καμίλα.

Σε μεγάλο μέρος της χώρας έχουν επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα και στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές δεν επιτρέπεται στα νοικοκυριά να αναμιγνύονται μεταξύ τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε άλλες περιοχές επιτρέπονται οι επαφές διαφορετικών νοικοκυριών, αλλά μόνο για μία ημέρα.

«Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τη γέννηση (του Χριστού) όπως συνήθως, όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», τόνισε.

«Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι μια χρονιά που κατ’ ανάγκην κράτησε τους ανθρώπους σε απόσταση, με πολλούς τρόπους μας έφερε πιο κοντά», πρόσθεσε η βασίλισσα, σημειώνοντας ότι η οικογένειά της εμπνέεται από τις ιστορίες εκείνων που προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν άλλους που είχαν ανάγκη.

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλον τον κόσμο, οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν υπέροχα στις προκλήσεις της χρονιάς και είμαι πολύ υπερήφανη και συγκινημένη από αυτό το αδάμαστο πνεύμα», κατέληξε.

