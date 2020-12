Κυρώσεις των ΗΠΑ στη Τουρκία για τους S-400

Η πολυαναμενόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον αναμένεται να εξοργίσει την Άγκυρα και δυνητικά να βλάψει την τουρκική οικονομία, που ήδη ταλανίζεται από την πανδημία του κορονοϊού.

Οι κυρώσεις επεβλήθησαν με βάση τον CAATSA, τον νόμο των ΗΠΑ για την “αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων” (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey’s SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia’s defense sector.

