Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις κατά την διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον των περιοριστικών μέτρων

Οι συλλήψεις έγιναν για διάφορες παραβάσεις, κυρίως για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε στο Twitter η αστυνομία του Λονδίνου, που απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην συμμετέχει στις διαδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι απαγορευμένες εξαιτίας του lockdown.

#ARREST | Two men arrested on sus of robbery following proactive op at addresses in #Wandsworth and #Croydon this morning. A firearm was also recovered at one address. https://t.co/HiFzeqnQYD

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 28, 2020