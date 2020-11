Κεντρική Αμερική: Ο κυκλώνας «Γιώτα» ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και «χτυπάει» τη Νικαράγουα

Ο κυκλώνας Γιώτα, στο απόγειο της καταστροφικής του δύναμης, έφθασε πάνω από το έδαφος λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:00 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Αμερική, στο βόρειο τμήμα των ακτών της Νικαράγουας στην Καραϊβική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της χώρας.

Nicaraguan officials evacuated residents over the weekend, bracing for a direct hit from Hurricane Iota which strengthened to a category 5 https://t.co/dIbo4dWMQe pic.twitter.com/b4PTpX3Foi

— Reuters (@Reuters) November 17, 2020