Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα Βάμκο

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του πλήγματος του τυφώνα Βάμκο στις Φιλιππίνες αυξήθηκε σε 26 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, καθώς το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που έφερε ανέμους με ταχύτητες ως και 155 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσε εκτενείς πλημμύρες και ζημιές σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην πρωτεύουσα Μανίλα και κοντινές επαρχίες.

Ο Βάμκο, το 21ο κυκλωνικό ακραίο φαινόμενο που πλήττει την ασιατική χώρα φέτος, άφησε επίσης πίσω 25 τραυματίες, ενώ 14 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα δεδομένα της αστυνομίας. Ο τυφώνας έπληξε το νησί Λουζόν, όπου ζει περίπου ο μισός από τον πληθυσμό 108 εκατομμυρίων πολιτών των Φιλιππίνων, για μέρες.

Οι πλημμύρες που προκάλεσε στη Μανίλα χαρακτηρίζονται οι χειρότερες των τελευταίων ετών.

Ο Βάμκο, ο όγδοος τυφώνας που χτυπά τις Φιλιππίνες μέσα σ’ ένα δίμηνο, σάρωσε περιοχές που ακόμη δεν είχαν συνέλθει από το πέρασμα του Γκόνι, του ισχυρότερου τυφώνα μέχρι στιγμής φέτος, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες σπίτια στις αρχές του μήνα.

Ο απολογισμός των θυμάτων υπόκειται σε επαλήθευση από την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

DRONE VIDEO: AFTER TYPHOON ULYSSES Camarines Sur towns, Naga City like a water world after #UlyssesPH (Vamco) Follow FYT's community-based coverage of the typhoon and its impacts: https://t.co/qBK1shwe1I pic.twitter.com/E72IknSsMa — fyt (@fyt_ph) November 12, 2020

Aerial footage shows the destruction from Typhoon Vamco in parts of Manila, Philippines. Rescue workers are scrambling to evacuate residents as roughly 40,000 homes have been flooded and nearly 3 million homes were left without power pic.twitter.com/atnrZgc1ZA — NowThis (@nowthisnews) November 12, 2020