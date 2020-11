Παίζοντας Μήδεια: Ένας μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός για την αρχαία τραγωδία

Παίζοντας Μήδεια. Ένας μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ουάσιγκτον και στην Ελλάδα, και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η θεατρική ομάδα Out of Chaos προσκαλεί νέους, μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες Θεατρικών Σπουδών στην Ελλάδα να πειραματιστούν, να παίξουν (ή απαγγείλουν) σκηνές από την τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη, να την βιντεοσκοπήσουν και να την υποβάλουν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου.

Το Θέατρο Out of Chaos, όταν ολόκληρος ο κόσμος άρχισε να δοκιμάζεται από την πανδημία COVID-19, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Αμερική: σκηνές από αρχαίες τραγωδίες απαγγέλλονται διαδικτυακά, ζωντανά, κάθε Τετάρτη, με ηθοποιούς από ολόκληρο τον κόσμο. Η σειρά ονομάζεται «Διαβάζοντας Αρχαία Τραγωδία διαδικτυακά» (Reading Greek Tragedy Online) και σκοπός είναι να προβληθούν όσο περισσότερες γίνεται μέχρι το τέλος του 2020.

Πως μπορείτε να συμμετέχετε

Δημιουργήστε την ομάδα σας

Επιλέξτε τη σκηνή που σας εμπνέει από την τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη (βλ. παρακάτω)

Παίξτε, Πειραματιστείτε, Δημιουργήστε!

Παίξτε, Πειραματιστείτε, Δημιουργήστε! Βιντεοσκοπήστε τη σκηνή (*Η λήψη δε χρειάζεται να είναι επαγγελματική, αρκεί να έχει καθαρό ήχο και η κάμερα να είναι σταθερή, για να είναι και η εικόνα καθαρή).

Ανεβάστε το βίντεο σας στο Vimeo ή το Youtube σε ένα προστατευμένο με κωδικό ή ιδιωτικό σύνδεσμο, και στείλτε τον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: outofchaosplays@gmail.com, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Ομάδα κριτών θα παρακολουθήσει όλα τα βίντεο που θα λάβουμε από εσάς, και θα ανακοινώσει τους νικητές, τις τρεις καλύτερες συμμετοχές σε επεισόδιο του Reading Greek Tragedy Online στις αρχές του 2021.

