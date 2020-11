ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια για την εκλογή της Κ. Χάρις

«Ένα ιδιαίτερο μήνυμα συγχαρητηρίων στην Καμάλα Χάρις για την εκλογή της ως Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε ποτέ σε αυτό το αξίωμα», αναφέρει.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας- ΗΠΑ, που βασίζονται στην ιστορική φιλία και τις κοινές αξίες».

A special message of congratulations to @KamalaHarris on her election as Vice-President of the United States, the first woman to ever be elected in this office. We look forward to working together to advance strong 🇬🇷🇺🇸 ties founded on historic friendship & shared values

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 8, 2020