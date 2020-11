Μπάιντεν: «Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που ενώνει, όχι ένας που διχάζει»

Στην επινίκια ομιλία του ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια σκληρή εκλογική μάχη, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους «αντιπάλους τους ως εχθρούς».

Απευθυνόμενος άμεσα στους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, είπε: «Ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία…Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική».

«Έκανα εκστρατεία για να αποκαταστήσω την ψυχή της Αμερικής, να ανοικοδομήσω τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, τη μεσαία τάξη και να κάνω την Αμερική να σεβαστεί ξανά τον κόσμο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον αντίπαλό του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι κατανοεί την «απογοήτευση» των ψηφοφόρων του Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του.

«Θα εργαστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με ψήφισαν, όσο και για εκείνους που με επέλεξαν», δεσμεύτηκε ο 77χρονος Μπάιντεν.

Πρόσθεσε πως ο αμερικανικός λαός επιθυμεί οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι να συνεργαστούν, ανάφεροντας ότι ο ίδιος θέλει να τελειώνει η «δαιμονοποίηση μέσα στην Αμερική»

Ο Τζο Μπάιντεν εξελέγη 46ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για την Αμερική και όλο τον κόσμο έπειτα από τέσσερα χρόνια ρήξεων υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής με τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβάνια, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και οι New York Times. Θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα θα έχει γυναίκα αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, 56 ετών, που θα είναι επίσης η πρώτη μαύρη που καταλαμβάνει τον θώκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει την ήττα του και είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, κάνοντας λόγο για νοθεία, που δεν έχει επαληθευθεί μέχρι τώρα.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Ό,τι κι αν πει ο Ντόναλντ Τραμπ, η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα συγκροτήσει την Δευτέρα μια ομάδα διαχείρισης κρίσης κατά του κορονοϊού

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κηρύσσοντας επισήμως την νίκη του στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ότι θα συγκροτήσει την Δευτέρα μια μονάδα διαχείρισης κρίσης κατά του κορονοϊού, συγκεντρώνοντας επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, για την καταπολέμηση της κύριας πρόκλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η αμερικανική εκτελεστική εξουσία.

«Τη Δευτέρα, θα συγκροτήσω μια ομάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων» για να εργαστούν «για ένα σχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2021», την ημέρα της ορκωμοσίας του ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος μπροστά από ένα πλήθος υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν στο Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ για να γιορτάσουν τη νίκη του.

Πλήθος ανθρώπων κατευθύνονται προς τον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν

Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και να εκφράσουν τη χαρά τους φωνάζοντας και κορνάροντας, λεπτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής του Δημοκρατικού υποψηφίου στην προεδρία των ΗΠΑ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο και τον δρόμο Black Lives Matter Plaza. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών. Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος, φορώντας όλοι τους μάσκα, κρατούσαν με υπερηφάνεια πανό με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

«Νιώθω πληρότητα, είμαι απίστευτα χαρούμενη και υπερήφανη που πηγαίνουμε σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε η Έιμι Μπέργκερ, ηλικίας 40 ετών, που βγήκε μαζί με τον γιο της για να πανηγυρίσουν.

Στη Νέα Υόρκη, το σκηνικό ήταν το ίδιο: κλάξον και πανηγυρισμοί. Η Κάθριν Γκρίφιν, 47 ετών, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης.

«Είμαι χαρούμενη που ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει από τις ζωές μας, ελπίζουμε για πάντα, αν και ποτέ δεν ξέρεις», είπε, ζητώντας «λίγη κανονικότητα στις ζωές μας».

Εορτασμοί έχουν ξεσπάσει, επίσης, στο προπύργιο των Δημοκρατιών, στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπως και στη Φιλαδέλφεια ή και την Ατλάντα.

Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαιώνει ότι δεν θα είναι «η τελευταία»

Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα είναι η τελευταία».

Μιλώντας σε ένα πλήθος υποστηρικτών που συγκεντρώθηκε στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, η Δημοκρατική γερουσιαστής απέτισε φόρο τιμής στις «γενιές των γυναικών» που «άνοιξαν το δρόμο» γι ‘αυτήν.

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ σηματοδοτεί «μια νέα μέρα για την Αμερική», είπε η Χάρις.

«Καθώς η ίδια η δημοκρατία μας κρεμόταν από μια κλωστή σε αυτές τις εκλογές, με την ψυχή της Αμερικής να διακυβεύεται στα μάτια όλου του κόσμου, σηματοδοτήσατε μια νέα ημέρα για την Αμερική», τόνισε, παρουσιάζοντας τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Κάθε μικρό κοριτσάκι που παρακολουθεί απόψε, βλέπει ότι αυτή είναι μια χώρα δυνατοτήτων».

Ο Τραμπ επιμένει: «Εγώ κέρδισα τις εκλογές»

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επιμένοντας ότι εκείνος είναι ο νικητής, συνεχίζοντας να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) με κεφαλαία γράμματα:

“Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους” ήταν το πρώτο tweet Τραμπ που επισημάνθηκε αμέσως από το twitter ότι ενδεχομένως η ανάρτηση εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

“Άσχημα πράγματα συνέβησαν που δεν επιτράπηκε στους παρατηρητές μας να τα δουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εκατομμύρια επιστολικά ψηφοδέλτια απεστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν”

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

