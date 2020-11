ΗΠΑ-Εκλογές 2020: «Σταματήστε την καταμέτρηση» φωνάζουν διαδηλωτές έξω απο εκλογικά κέντρα

Η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος απο τον Ντόναλντ Τραμπ σε πολιτείες που είδε το προβάδισμά του να εξανεμίζεται και να βγαίνει νικητής ο Τζο Μπαιντεν έχει προκαλέσει διχασμό για ακόμα μια φορά στις ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση του προεκλογικού επιτελείου του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ότι κατέθεσε προσφυγή στις δικαστικές αρχές του Μίσιγκαν ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, υπήρξαν αντιδράσεις και απο τους ψηφοφόρους.

Poll watchers try to get into the ballot counting area in #Detroit #Michigan #Elections2020

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω απο μια εκλογική εγκατάσταση στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και φώναζαν «Σταματήστε την καταμέτρηση». Την ίδια ώρα συγκεντρωμένο πλήθος έξω απο την κεντρική βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης απαιτεί να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι, καθώς το κόσμος περιμένει τα τελικά αποτέλεσματα των εκλογών.

VIDEO: Protesters gather outside the New York Public Library to demand that all votes be counted as the nation awaits the final results of the US electionhttps://t.co/yzYgDdXIBJ pic.twitter.com/8plftESojL

— AFP news agency (@AFP) November 5, 2020