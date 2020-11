Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Ενοπλοι αιματοκύλησαν το κέντρο της πόλης – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 15 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σε ανταλλαγή πυρών απόψε το βράδυ στην καρδιά της αυστριακής πρωτεύουσας, σε μια επίθεση που ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

Η αστυνομία της Βιέννης ανέφερε μέσω του Twitter ότι υπάρχουν πολλοί ύποπτοι και ότι εκδηλώθηκαν επιθέσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, όλα τους πολύ κοντά στον δρόμο όπου βρίσκεται η κεντρική συναγωγή.

Μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης που διαπράχθηκε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, αυξάνοντας σε δύο τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας αυτής, μεταδίδουν αυστριακά ΜΜΕ.

Ο δήμαρχος της Βιέννης Μίχαελ Λούντβιχ επιβεβαίωσε τον θάνατο μιας γυναίκας και τον ακόμη προσωρινό απολογισμό μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ÖRF.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο ένας από τους βαριά οπλισμένους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Βιέννης έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η αυστριακή αστυνομία κάλεσε τους πολίτες της πρωτεύουσας να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρησή της στην καρδιά της πόλης, στην Ίνερε Στατ.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι βγήκε και ο στρατός στους δρομους της Αυστριακής πρωτεύουσας με σκοπό να ενισχύσει τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ είπε στην αυστριακή τηλεόραση ORF ότι πιστεύεται πως στην επίθεση συμμετείχαν «πολλά άτομα». «Αυτή τη στιγμή μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πιστεύουμε πως πρόκειται προφανώς για τρομοκρατική επίθεση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί δράστες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες, πιθανότατα και νεκροί», πρόσθεσε.

NEW: Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals) pic.twitter.com/ksQ6bbcIGb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων έκανε λόγο για έναν νεκρό. Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA έχουν σκοτωθεί από πυρά ένας από τους υπόπτους και ένας περαστικός, ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αξιωματικός της αστυνομίας. Το κανάλι έκανε λόγο για 15 τραυματίες. Νωρίτερα, άλλη πληροφορία ανέφερε ότι ένας από τους δράστες ανατινάχθηκε.

«Πυροβολισμοί στην περιοχή της Ίνερε Στατ – υπάρχουν τραυματίες – αποφύγετε όλους τους δημόσιους χώρους ή τα μέσα μεταφοράς», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε η αστυνομία στο Twitter.

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists pic.twitter.com/s7EI9scOzD — nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας Όσκαρ Ντόιτς ανέφερε ότι δεν είναι σαφές αν η συναγωγή και τα διπλανά γραφεία ήταν οι στόχοι της επίθεσης, δεδομένου ότι εκείνη την ώρα ήταν κλειστά.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη, τις πληροφορίες ωστόσο δεν επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Η αυστριακή τηλεόραση μετέδωσε πως έως και επτά δράστες μπορεί να παραμένουν ασύλληπτοι μετά την επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση.

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

#BREAKING One person killed and multiple others injured in shooting incident in Austria's Vienna. pic.twitter.com/vaRZvdh3dN — EHA News (@eha_news) November 2, 2020

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το βράδυ στην Βιέννη.

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτή την άνανδρη ενέργεια που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες», ανέφερε σε tweet του ο Μισέλ.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα και το λαό της Βιέννης μετά από την φρικτή επίθεση σήμερα το βράδυ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ