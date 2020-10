Σοκ στις ΗΠΑ: 19χρονος σχεδίαζε τη δολοφονία του Μπάιντεν

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αλεξάντερ Χίλελ Τράισμαν από το Σιάτλ συνελήφθη σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο όπλα και εκρηκτικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη κάποια μίλια μακριά απο το σπίτι του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τις εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, είχε μια λίστα «για εκτελέσεις».

New: A man was arrested in Kannapolis, NC in May with a van full of guns and explosives. Agents say they found electronic records showing he had researched Joe Biden's address and considered carrying out a mass shooting https://t.co/P4RAY7KouF

— Nick Ochsner (@NickOchsnerWBTV) October 22, 2020