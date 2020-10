Κυρίαρχες οι Mercedes στο Γκραν Πρι της Πορτογαλίας

Η Mercedes κυριάρχησε στον πρώτο γύρο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Πορτογαλίας.

Ο Βάλτερι Μπότας κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο με 1:18,410, με τον ομόσταβλό του, Λιούις Χάμιλτον, να ακολουθεί 0,339 δευτερόλεπτα.

Ο Μαξ Φερστάπεν και ο Αλεξάντερ Αλμπον με Red Bull ήταν στην τρίτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, ενώ τέταρτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ και μόλις ενδέκατος ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τις δύο Ferrari.

Bottas on top 💪

The Mercedes pair lead the way in our first official session in Portugal since 1996#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/lYa53jGj5y

— Formula 1 (@F1) October 23, 2020