Ο Πέδρι πήγε στο γήπεδο, σκόραρε και έφυγε με ταξί

Ο Πέδρι πήγε στο γήπεδο με σακούλα από το σούπερ μάρκετ, σκόραρε στο Champions League και έφυγε από το Καμπ Νόου με ταξί, αφού βρίσκεται σε ηλικία που δεν μπορεί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.

Score in the Champions League as a 17-year-old ✅

Take a taxi home ✅

Pedri is just a kid 🥺 pic.twitter.com/QWEyTZRjmt

— ESPN FC (@ESPNFC) October 20, 2020